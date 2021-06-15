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Mirror: российские военные послали Байдену «ракетный сигнал» перед встречей с Путиным

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Армия
Mirror: российские военные послали Байдену «ракетный сигнал» перед встречей с Путиным
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Лондон, 15 июня. ВС России запустили гиперзвуковую ракету «Кинжал» перед встречей президентов РФ и США, заметили западные СМИ.

Запуск сверхскоростной ракеты состоялся с борта тяжелого атомного крейсера «Петр Великий» в акватории Баренцева моря. «Кинжал» был испытан в преддверии встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена 16 июня в Женеве, передает «ПолитРоссия» со ссылкой на британское издание Mirror.

«Кадры, представленные Россией, показывают военные игры в Арктике. Учения прошли в тот момент, когда Путин готовится к откровенным переговорам с президентом США», — заметили авторы.

Ракеты «Кинжал» способны нести как обычную, так и ядерную боевую часть. Дальность их действия достигает 2011 километров. Приблизительно в это же время начались крупные маневры ВМФ РФ в Тихом океане. Президент России распорядился провести тренировки в 11 часовых поясах РФ. Учения стали своеобразным «ракетным сигналом» Байдену на фоне напряженности между двумя странами, предположили журналисты. Также к испытаниям готовится ракета «Циркон», напомнили в Mirror.

Американский вице-адмирал ранее заявил о серьезной угрозе от российского гиперзвукового оружия. Авианосцы ВМС находятся в уязвимом положении, подчеркнул он. Также Путин некоторое время назад сообщил о завершении испытаний ракет «Циркон», пишет сайт 360tv.ru.

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путин ракета байден гиперзвук кинжал
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