Россияне рассказали о своих предпочтениях по зарплате

Москва, 15 июня. Сервис «Работа.ру» провел исследование о пожеланиях россиян относительно размера среднемесячной зарплаты. Выяснилось, что жителей РФ устроила бы зарплата в 131,6 тыс. руб.

Самую большую зарплату в 2021 году хотят получать жители Москвы — 158,7 тыс. руб. Петербуржцы не станут возражать против зарплаты в 151,9 тыс. руб., на третьем месте — жители Краснодара с их ожиданиями в 126,9 тыс. руб. в месяц. Екатеринбург и Нижний Новгород были бы рады 111,4 тыс. и 109,2 тыс. руб. соответственно.

Более 19% опрошенных респондентов по России хотели бы получать более 100 тыс. руб. Еще 22% мечтают о заработке от 150 тыс. руб. При этом 15% хотели бы получать от 70 до 99 тыс. руб., еще 23%высказались в пользу месячного заработка от 50 до 69 тыс. Порядка 16% опрошенных хотели бы получать зарплаты от 30 до 49 тыс. руб., 6% довольствовались бы 29 тыс. руб.

В ходе исследования было опрошено порядка 5 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет по всей России.

Ранее стало известно, что большая часть граждан России хотели бы получать пенсию в размере 45–50 тыс. руб. Согласно данным опроса СберНПФ и Rambler&Co, 44% россиян убеждены, что этой суммы им будет достаточно. Еще 33% не отказались бы в старости от 50–70 тыс. руб., 16% мечтают о пенсии в 100 тыс. руб.

Издание ФАН писало о том, что пермские младшеклассники смогут бесплатно ездить на общественном транспорте.