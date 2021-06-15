Несколько полицейских лишились должностей после стрельбы в Абхазии

Пицунда, 15 июня. Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар уволил полицейских и усилил охрану после инцидента со стрельбой в Пицунде, сообщили в МВД.

Стрельба произошла в ресторане пансионата «Самшитовая роща». Ранения получили два человека — женщина и сам стрелок. После ЧП россиянку доставили в сочинскую больницу с травмами. Мужчина также получил ранение из-за отрикошетившей в него пули. Его задержала полиция.

После произошедшего руководство санатория работает с правоохранителями. Представители санатория призвали всех «не накалять обстановку вокруг инцидента».