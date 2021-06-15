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Сотрудничество с Россией избавит ЦАР от регулярных наводнений во время сезона дождей

ЦАР
Сотрудничество с Россией избавит ЦАР от регулярных наводнений во время сезона дождей
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 15 июня. Приход сезона дождей в Центральноафриканскую Республику подтвердил необходимость укреплять экономическое сотрудничество между Москвой и Банги.

Проливной дождь, обрушившийся на столицу ЦАР, привел к разрушению нескольких домов и подтоплению улиц в 3-м и 5-м округах Банги. Аналогичная ситуация наблюдается в городе Бимбо, расположенном в 15 километрах к юго-западу, где вода покрыла центральную улицу населенного пункта.

Подобные события во время сезона дождей для ЦАР — обычное дело. Дорожное хозяйство республики находится в запущенном состоянии, а работы по улучшению транспортной инфраструктуры, инициированные главой государства Фостен-Арканжем Туадера во время его первого срока, приостановились на период борьбы с боевиками.

Сотрудничество с Россией избавит ЦАР от регулярных наводнений во время сезона дождей
facebook.com  / @Renaissance.cf

Справиться с ситуацией поможет модернизация дорог с учетом необходимости системы водоотведения. Но для его реализации республике требуется помощь.

В середине апреля министр-координатор по капитальному строительству и стратегическим инвестициям ЦАР Паскаль Бида Коягбеле совершил поездку в Москву, после которой заявил о намерении российских инвесторов принять участие в восстановлении африканской республики.

В частности, рассматривается возможность привлечения компаний из РФ к модернизации транспортной инфраструктуры ЦАР. Причем, как отдельно подчеркнул Бида, участие российского бизнеса в подобных проектах, рассматривается в приоритетном порядке.

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африка цар
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