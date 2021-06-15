«Справедливо и вовремя»: Осташко поддержал решение признать иноагентом «Медиазону»

Российский журналист, политолог, создатель и главред издания Politrussia Руслан Осташко в интервью ФАН оценил решение комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направить в компетентные органы информацию о нарушении сетевым изданием «Медиазона» законодательства об иноагентах.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей направил обращение в Генпрокуратуру, Роскомнадзор и комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России с требованием признать «Медиазону» иностранным агентом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российский закон, по которому СМИ с иностранным финансированием могут признаваться иностранными агентами, направлен на защиту национальных интересов. По его мнению, российское законодательство об иноагентах не направлено на закрытие тех или иных СМИ.

«Такой цели — закрытия средств массовой информации — не преследуется. Закон имеет целью идентификацию иностранного агента, и это то, что делают очень многие страны мира», — сказал он.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

В свою очередь комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила в компетентные органы информацию о нарушении сетевым изданием «Медиазона» законодательства об иноагентах. Об этом заявил глава комиссии, депутат Василий Пискарев. Он также добавил, что издание уже попадало в поле зрения думской комиссии в связи с тем, что его деятельность рекламировала нежелательная в России НПО «Пражский центр гражданского общества».

«Представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания и направлена нами в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер», — сообщил Василий Пискарев.

Политолог Руслан Осташко в интервью Федеральному агентству новостей удивился, почему так долго раскрадывали всю сетку «Медиазоны». По его словам, не может не радовать то, что за данное интернет-издание наконец-то взялись компетентные органы.

«Когда приходят новости об иностранном вмешательстве того или иного СМИ в наши дела и финансирования из-за границы «Медузы»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), «Медиазоны» и остальных ребят, которые сейчас активно закрываются, возникает вопрос: «Почему так долго выявляли все связи и раскрывали всю сетку?». Сейчас решили одним махом всех накрыть. Это не может не радовать. Естественно, наши оппозиционеры и так называемые либеральные журналисты привыкли, что к ним отношение особое, что никто не замечает, кто им платят деньги. Последние расследования журналистов RT о том, как сами сотрудники «Фонда борьбы с коррупцией»2 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) — экстремистской организации, финансировали сами себя, уже о многом говорит», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Журналист рассказал и о том, что как только прекратилось западное финансирование, многие так называемые либеральные СМИ резко прекратили свою работу, хотя ранее сообщали о тотальной поддержке со стороны населения Российской Федерации.

«Подобные ситуации могут произойти и с другими западными СМИ на русском языке. Они нам все время рассказывают, что их поддерживают миллионы людей, что в интернете у них огромная также большая поддержка. Но лучшим показателем эффективности работы любой организации в капиталистических условиях является рынок. Если он решает, что надо поддерживать те или иные проекты. Он либо зарабатывает, либо его содержат пользователи. Так, например, работает наша редакция, которая получает помощь от наших пользователей. Все это совершенно прозрачно, все в онлайн висит — перевел, увидел свои деньги, тут же что они получены и зафиксированы. Мы собираем один миллион рублей. Наверное, это не такие большие деньги для редакции, но нам хватает. Конечно, хочется развиваться, хочется большего, но тем не менее мы смогли выжить. А когда нам все вот эти вот агенты западного влияния рассказывали, какие они популярны, как люди их поддерживают, это все разбилось, когда им пришлось жить на свои. А когда приходится жить на свои, они понимают, что сделать они этого не могут, поскольку своих средств у них нет. Они вынуждены работать на дядю с иностранным гражданством, а также с интересами, которые расходятся с интересами нашего государства», — отметил Руслан Осташко.

Ньюинформ /

Кроме того, Руслан Осташко поддержал решение признать «Медиазону» иноагентом, назвав его справедливым. Также он отметил, что скоро россияне увидят «звездопад» из так называемых либеральных журналистов и политиков.

«Справедливо и вовремя. Но, опять же, хотелось бы, конечно, чтобы это произошло раньше. Но я думаю, что не просто так мы тянули такой длительный срок. И сейчас, как многие замечают, скопом просто они закрываются одни за другим. Наверное, стоило подождать так долго для того, чтобы наблюдать за падением звезд с неба. Звезд в смысле журналистики и политики, каковыми они себя считали. Звездопад идет полным ходом. Звезды оказались не звездами», — резюмировал Осташко.

Ранее в комментарии ФАН политолог Иван Аркатов рассказал, что факты финансирования «Медиазоны» из-за рубежа подтверждает то, что за границей есть заинтересованные люди, которые хотят создать негативный образ России.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.