Депутат-крымчанин высмеял потуги Украины обложить налогами жителей полуострова

Дурак думкой богатеет — так депутат Госдумы Павел Шперов прокомментировал ФАН инициативу Верховной рады Украины о налогообложении россиян, проживающих в Крыму.

Ранее СМИ сообщили, что Рада планирует отменить свободную экономическую зону «Крым», которую создали в 2014 году. Тогда Киев «освободил» жителей полуострова, воссоединившегося с Россией после всенародного референдума, от сбора налогов в пользу Украины. Сейчас же Рада разрабатывает законопроект, цель которого — обложить налогом граждан РФ, проживающих на полуострове. Заявляется, что будут «систематизирован режим мораториев на взыскание задолженностей, начисление пени и штрафов». Утвердить документ должны до конца лета.

Шперов назвал эту инициативу украинских политиков «болезненными фантазиями».

«Этот «законопроект» — примерно то же самое, что и «решения украинской прокуратуры Республики Крым». И то, и другое — виртуальные начинания. Возможно, украинским властям стоит создать игру «виртуальный Крым» и играть с его виртуальными гражданами. Нормальному человеку подобное понять сложно», — сказал политик.

Он напомнил, что на Украине есть много придуманных органов: крымская полиция, крымская налоговая инспекция, крымская СБУ, крымское министерство, крымская прокуратура. Служащие в этих выдуманных организациях получают реальные зарплаты. Российский парламентарий заметил, что правильно было бы начислять зарплаты этим «работникам» из налогов, которые «станут платить» Украине жители Крыма.

«Полагаю, вряд ли у украинских чиновников получится каким-либо образом навредить крымчанам. Ведь даже поданные третьим странам требования о взыскании придуманных ими налогов с граждан другой страны упираются в понятие двойного налогообложения, а это очевидный абсурд», — рассудил собеседник ФАН.

sevastopol.ldpr.ru / Центральный сайт партии ЛДПР

Представить ход мыслей украинских депутатов сложно, обратил внимание политик. Совершенно непонятно, как они будут «облагать налогом» недвижимость крымчан, как потребуют предоставлять декларации о доходах, как собираются проводить проверки и взыскивать неуплаченные сборы.

«Они хотят собирать налоги, но не отчисляют пенсии людям, которых считают «украинским гражданами». Логика здесь бессильна. Возможно, этот «законопроект» — просто повод создать виртуальную «службу украинских приставов Крыма» и посадить на шею украинцам еще один штат нахлебников», — предположил Шперов.

Политик отметил, что на Украине в подобных случаях говорят: «Дурень думкою радіє, нею він і багатіє» (Дурак мыслью радуется, ею он и богатеет). То есть, можно придумать много способов, как управлять не принадлежащей тебе территорией, но в реальной жизни это ничего не изменит, заключил Павел Шперов.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. Российский президент Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу: он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.