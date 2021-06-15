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Платье мечты: дизайнеры объяснили, как подобрать образ на выпускной

Общество
Платье мечты: дизайнеры объяснили, как подобрать образ на выпускной

Основательница бренда ALEZZY и глава модного дома Ekaterina Smolina в рамках пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» объяснили, какой макияж лучше сделать на торжественное мероприятие, и обозначили основные тенденции в выборе нарядов. По словам модельеров, сейчас в моде два направления — нюд и авангард.

«На пресс-конференции я представила платье Gold. Оно золотое с воздушной лентой, которая передает легкость лица. Также платье удлиняет ноги, есть кармашки. Все продумано, чтобы можно было носить и под каблук, и под кроссовки», — рассказывает дизайнер бренда ALEZZY Алеся Князева.

По мнению экспертов, девочкам на выпускном нормально выглядеть чуть взрослее. Однако не стоит перебарщивать и надевать «все лучшее сразу». Дизайнеры также дали советы родителям вчерашних школьников. Они подчеркнули, что мамам не надо пытаться затмить своих дочек или копировать их образы.

«Подойдет какая-то пышная укороченная юбка. Девушки молодые, всегда хочется показать стройные девичьи ноги. Я бы выбирала розовые, голубые, золотистные оттенки, может быть, серебро», — считает Екатерина Смолина, основатель Модного дома Ekaterina Smolina.

Князева и Смолина также поделились полезными лайфхаками для выпускниц. Они призвали девочек разносить обувь заранее и не делать акцент на глазах и губах одновременно. Однако будущие студентки сейчас обеспокоены не только образом на последний звонок, но и предстоящим ЕГЭ и ОГЭ.

«Всех выпускниц сейчас волнуют экзамены! Это самое главное. Выпускной уже после, а сначала надо сдать экзамены спокойно и сидеть довольным. А если ты их не сдал, то на выпускном ты будешь волноваться», — поделилась эмоциями выпускница Алиса Соколова.

Основатели брендов отметили, что покупку дизайнерского платья можно уложить в 10-20 тысяч рублей. Тогда как стоимость индивидуального пошива наряда будет зависит от выбранной ткани.

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школьница выпускной платье образ медиагруппа "Патриот"
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