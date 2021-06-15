Два человека погибли в результате стрельбы на заводе в Алабаме

Вашингтон, 15 июня. Сотрудник завода открыл огонь по коллегам, погибли два человека, еще двое получили ранения, передают местные СМИ.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 15 июня, на предприятии по производству пожарных гидрантов в городе Альбервиле. Открывший стрельбу мужчина скрылся с места ЧП. Следователи пытаются установить личность предполагаемого злоумышленника.

Кассир супермаркета погиб в результате стрельбы в штате Джорджия. Между погибшим и злоумышленником произошел конфликт. От полученных ранений он скончался в больнице.