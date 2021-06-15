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Эрдоган и Алиев заключили Шушинскую декларацию о турецко-азербайджанском союзничестве

Политика
Эрдоган и Алиев заключили Шушинскую декларацию о турецко-азербайджанском союзничестве
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Баку, 15 июня. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали Шушинскую декларацию о союзничестве двух стран.

Документ был подписан по итогам переговоров Эрдогана и Алиева в городе Шуша в Карабахе. Отмечается, что турецкий лидер прибыл в Азербайджан с рабочей поездкой. Его встреча должна была состояться в формате «один на один» с азербайджанским президентом.

Ранее сообщалось, что во время переговоров политиков в Шуше будет подписан документ о восстановлении Карабаха. Также по итогам диалога Эрдогана и Алиева запланирована пресс-конференция.

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Все новости / Политика / Эрдоган и Алиев заключили Шушинскую декларацию о турецко-азербайджанском союзничестве
турция эрдоган азербайджан алиев
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