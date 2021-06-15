Стартовала программа детского туристического кешбэка. События дня

Глава МВД Абхазии Дмитрий Дбар отстранил от работы ряд оперативников и сотрудников дорожно-патрульной службы после инцидента со стрельбой в Пицунде. Ночью 15 июня, согласно информации ведомства, в дежурную часть поступило сообщение о стрельбе в ресторане «Апсны», расположенном на территории пансионата «Самшитовая роща» в Пицунде. Гражданин Абхазии ранил двух туристов из России. Причиной стала внезапно возникшая ссора. Пострадавшие находятся в больнице. Нападавшего задержали. Ранее он находился под следствием за незаконное ношение оружия. В пресс-службе санатория, где произошел инцидент, сообщили об усилении мер безопасности.

Собянин призвал пройти вакцинацию от COVID-19

mos.ru / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Москве наблюдается увеличение заболеваемости коронавирусом. О ковидном всплеске последних дней заявил столичный мэр Сергей Собянин в ходе посещения городской клинической больницы имени О.М. Филатова.

«За последние дни мы видим взрывной рост диагностики ковида, около 80 процентов, и на 70 процентов увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы. В связи с этим мы открываем еще целый ряд больниц на четыре тысячи коек, и одна из этих больниц - это Филатовская больница номер 15, которая была одной из базовых больниц по борьбе с ковидом» , - сказал мэр российской столицы.

Градоначальник объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. Москвичам рекомендовано во время «длинных выходных» ограничить контакты. По словам Сергея Собянина, это позволит прервать цепочку заражений. Мэр в очередной раз подчеркнул важность прививочной кампании против ковида и призвал горожан пройти вакцинацию. За прошедшие сутки в столице было выявлено 6805 случаев заболевания коронавирусом, в России - 14 185.