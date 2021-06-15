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Стартовала программа детского туристического кешбэка. События дня

ФАН-ТВ
Стартовала программа детского туристического кешбэка. События дня
artek.org  /  Пресс-центр МДЦ «Артек»

МВД Абхазии уволило сотрудников после стрельбы в Пицунде

Глава МВД Абхазии Дмитрий Дбар отстранил от работы ряд оперативников и сотрудников дорожно-патрульной службы после инцидента со стрельбой в Пицунде. Ночью 15 июня, согласно информации ведомства, в дежурную часть поступило сообщение о стрельбе в ресторане «Апсны», расположенном на территории пансионата «Самшитовая роща» в Пицунде. Гражданин Абхазии ранил двух туристов из России. Причиной стала внезапно возникшая ссора. Пострадавшие находятся в больнице. Нападавшего задержали. Ранее он находился под следствием за незаконное ношение оружия. В пресс-службе санатория, где произошел инцидент, сообщили об усилении мер безопасности. 

Собянин призвал пройти вакцинацию от COVID-19

Стартовала программа детского туристического кешбэка. События дня
mos.ru  / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Москве наблюдается увеличение заболеваемости коронавирусом. О ковидном всплеске последних дней заявил столичный мэр Сергей Собянин в ходе посещения городской клинической больницы имени О.М. Филатова.
«За последние дни мы видим взрывной рост диагностики ковида, около 80 процентов, и на 70 процентов увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы. В связи с этим мы открываем еще целый ряд больниц на четыре тысячи коек, и одна из этих больниц - это Филатовская больница номер 15, которая была одной из базовых больниц по борьбе с ковидом» , - сказал мэр российской столицы.
Градоначальник объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. Москвичам рекомендовано во время «длинных выходных» ограничить контакты. По словам Сергея Собянина, это позволит прервать цепочку заражений. Мэр в очередной раз подчеркнул важность прививочной кампании против ковида и призвал горожан пройти вакцинацию. За прошедшие сутки в столице было выявлено 6805 случаев заболевания коронавирусом, в России - 14 185.

Стартовала программа детского туристического кэшбэка

Стартовала программа детского туристического кешбэка. События дня
vk.com  / Минобрнауки Республики Коми

Россияне, которые приобрели путевки в летние лагеря до начала программы детского туристического кешбэка 25 мая, могут частично получить деньги обратно. По информации Ростуризма, подать заявку на возврат следует на сайте госуслуг до 20 октября, но не ранее завершения смены в лагере. Государство вернет 50% от уплаченной суммы, однако не более 20 тысяч рублей. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на программу детского туристического кешбэка российское правительство дополнительно выделит 4,5 млрд рублей.

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Все новости / ФАН-ТВ / Стартовала программа детского туристического кешбэка. События дня
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