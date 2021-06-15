Политолог Аркатов удивился, что «Медиазону» только сейчас хотят признать иноагентом

Факты финансирования «Медиазоны» из-за рубежа подтверждает то, что за границей есть заинтересованные люди, которые хотят создать негативный образ России и ее власти в глазах обычных россиян. Об этом в комментарии ФАН рассказал политолог Иван Аркатов.
Признать иноагентом
Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России направила в компетентные органы полученные ею данные о зарубежном финансировании интернет-издания «Медиазона». Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев после получения обращения Фонда защиты национальных ценностей с требованием признать «Медиазону» иностранным агентом.
«Представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания и направлена нами в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер», — приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
Белые и пушистые
Как отметил Иван Аркатов, какими бы белыми и пушистыми журналисты «Медиазоны» не казались, они не смогут скрыть свое зарубежное финансирование. Политолог удивился, что только сейчас информация об этом начала всплывать.
«Фактически это еще раз подтверждает, что за рубежом находится очень большое количество заинтересованных личностей, которые стараются максимально за счет различных информационных атак в социальных сетях и СМИ создавать нужный им образ России и ее руководства для нашего населения. И говорить о том, что «Медиазона» — это независимое СМИ, сложно», — пояснил Иван Аркатов.
На данный момент важно с точки зрения государственного строительства создать максимально комфортную среду для адекватных СМИ, которые готовы реально освещать события в стране и мире. Аркатов уверен, что это позволит бороться с такими проектами, как «Медиазона».
Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей ранее потребовал от Генпрокуратуры и РКН признать «Медиазону» иностранным агентом. Он также обратился в думскую комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.