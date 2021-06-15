Политолог Аркатов удивился, что «Медиазону» только сейчас хотят признать иноагентом

Факты финансирования «Медиазоны» из-за рубежа подтверждает то, что за границей есть заинтересованные люди, которые хотят создать негативный образ России и ее власти в глазах обычных россиян. Об этом в комментарии ФАН рассказал политолог Иван Аркатов.

Признать иноагентом

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России направила в компетентные органы полученные ею данные о зарубежном финансировании интернет-издания «Медиазона». Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев после получения обращения Фонда защиты национальных ценностей с требованием признать «Медиазону» иностранным агентом.

«Представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания и направлена нами в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер», — приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.

Белые и пушистые

Как отметил Иван Аркатов, какими бы белыми и пушистыми журналисты «Медиазоны» не казались, они не смогут скрыть свое зарубежное финансирование. Политолог удивился, что только сейчас информация об этом начала всплывать.

youtube.com / Prt Scr СМЫСЛЫ

«Фактически это еще раз подтверждает, что за рубежом находится очень большое количество заинтересованных личностей, которые стараются максимально за счет различных информационных атак в социальных сетях и СМИ создавать нужный им образ России и ее руководства для нашего населения. И говорить о том, что «Медиазона» — это независимое СМИ, сложно», — пояснил Иван Аркатов.

На данный момент важно с точки зрения государственного строительства создать максимально комфортную среду для адекватных СМИ, которые готовы реально освещать события в стране и мире. Аркатов уверен, что это позволит бороться с такими проектами, как «Медиазона».

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей ранее потребовал от Генпрокуратуры и РКН признать «Медиазону» иностранным агентом. Он также обратился в думскую комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.