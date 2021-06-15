Дизайнеры объяснили, зачем выпускницам второй комплект одежды и водостойкая тушь

В конце учебного года старшеклассники готовятся не только к сдаче ЕГЭ, но и к одному из самых ярких запоминающихся событий — выпускному балу. Школьные выпускные в России традиционно проходят в конце июня — начале июля. И если ЕГЭ — это волнение и страх, то торжество по окончанию школы вызывает трепет другого порядка. Как и где будет проходить торжество? Какой наряд выбрать среди представленного изобилия? Во сколько обойдется праздничный костюм или платье? Надо ли стараться выглядеть старше или лучше подчеркнуть свою юность? На вопросы, которые беспокоят большинство выпускников, ответили специалисты в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Выпускники с нетерпением и трепетом ожидают день прощания со школой, поэтому, как правило, готовятся к нему заранее, в том числе выбирают наряд и продумывают образ. Дизайнер Екатерина Смолина поделилась советом, как не промахнуться с выбором одежды.

«Образ состоит не только из одежды. Это и макияж, и аксессуары — все должно быть в гармонии. Не стоит надевать все самое лучшее сразу. Иначе пройдет 7 лет, вы посмотрите на фото и скажите: «О боже, почему я так выглядела?». Выпускницы, по сути, — дети, поэтому странно выглядит, когда на них надето все чересчур яркое и броское. Акцент должен быть на что-то одно», — считает она.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам дизайнера, если акцент делается на яркое платье, то украшения должны быть сдержанными и аккуратными, и наоборот. Само платье тоже должно смотреться гармонично. Например, если оголенный лиф, но платье при этом длинное, то это выглядит элегантно. В случае с авангардным макияжем или прической Смолина рекомендовала сделать пробный вариант, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Ведь перед самим торжеством времени на исправление ошибок уже не будет.

«Не стоит слепо следовать модным трендам, надо четко понимать особенности своей фигуры и свой цветотип. Необходимо подобрать то, что подходит именно тебе: цвета, силуэты, ткани. Кто-то прекрасно выглядит даже в пиджаке и брюках. В этом случае уместно выбрать яркие цвета: голубой, розовый, цикламеновый. Можно уйти в монохром, тогда будет мило выбрать акцентные вещи: туфли, сумочку», — объяснила дизайнер.

Вдобавок она посоветовала разносить новую обувь, купленную к выпускному. Туфли или босоножки надо поносить дома хотя бы один день, чтобы во время торжества не было мучительно больно из-за натертых мозолей. Также Смолина напомнила, что вечерами в Петербурге бывает прохладно, поэтому о накидке, мантии или кардигане лучше позаботиться заранее.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Эксперт моды, дизайнер Алеся Князева поддержала коллегу. По ее мнению, при выборе обуви и наряда надо подходить к вопросу практично. Она даже предложила взять запасную одежду, в которую можно облачиться после официальной части торжества.

«Необходимо подумать о комфорте и продолжительности гуляния. Чтобы продлить вечер, лучше выбирать наряд по размеру, который не будет сковывать движения, так как в этот день предстоят прогулки и фотосессия. Я бы посоветовала взять дополнительную одежду. Когда выпускники пойдут гулять по городу, понадобится проверенная обувь и менее откровенные костюмы», — уверена Князева.

Не лишним, по ее мнению, будет использование в этот вечер водостойкой косметики вместо обычной. Поскольку погода в Петербурге переменчивая, водостойкая тушь и другие косметические средства помогут продлить выпускницам первозданный вид.

Князева подчеркнула, что у современных выпускниц есть замечательная возможность подобрать уникальный наряд. Она рассказала, что в Петербурге сейчас работает около двух тысяч дизайнеров, поэтому каждая девушка может выбрать наряд себе по нраву: от классики до безумного андеграунда.

По словам Екатерины Смолиной, средняя стоимость выпускного платья, как в магазинах, так и у дизайнеров, колеблется от 10 до 20 тысяч рублей. Стоимость пошива на заказ зависит от сложности изделия: несложный крой обойдется в пять тысяч рублей без учета стоимости ткани.