Дюков оценил риски остановки финансирования нефтяной отрасли

Москва, 15 июня. Резкая остановка инвестирования в нефтяную отрасль недопустима, заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров.

По его словам, это приведет к краху мировой экономики. Рост потребления нефти будет продолжаться до 2030 года, а затем начнется постепенное сокращение спроса, считает Дюков.

Глава компании ранее рассказал, что «Газпром нефть» по итогам 2021 года рассчитывает достичь уровня добычи углеводородов в 100 млн тонн нефтяного эквивалента. Он отметил, что производство газа и конденсата не регулируется соглашениями ОПЕК+.

Между тем стоимость российской нефти марки Urals впервые за последние два года превысила 70 долларов за баррель. Отечественный сорт дорожает вслед за нефтью Brent, которая находится у отметки 73,5 доллара за бочку.