Наибуллина пригрозила «закручиванием гаек» участникам финрынка

Москва, 15 июня. Банк России продолжит «закручивать гайки» участникам финрынка, пока они не станут вести себя добросовестно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Нужно принимать меры, чтобы банки не навязывали клиентам ненужные услуги и продукты. Центробанк, по словам Набиуллиной, старается информировать граждан обо всех основных параметрах и рисках каждого продукта финрынка.

Глава ЦБ напомнила, что сейчас в России работают почти 13 млн розничных инвесторов. Однако, к сожалению, рынок не смог вести себя здесь ответственно, признала председатель.

Эльвира Набиуллина также рассказала о новом законе, согласно которому неопытные инвесторы не могут покупать сложные инвестпродукты. По ее словам, регулятор продолжит вводить дополнительные требования к финансовым организациям.

Председатель ЦБ ранее заявила, что экономика России полностью восстановилась после кризиса. До этого она отмечала, что страна сможет выйти к докризисным показателям во второй половине 2021 года.