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Рогозин надеется договориться с NASA о продолжении работы МКС до 2030 года

Технологии
Рогозин надеется договориться с NASA о продолжении работы МКС до 2030 года
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin

Москва, 15 июня. Роскосмос надеется, что получится заключить договоренность с NASA о продлении эксплуатации МКС до 2030 года, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Ранее сенатор США Билл Нельсон выступал за продление работы МКС до 2030 года. Недавно он занял пост главы NASA, поэтому вполне вероятно, что Роскосмос сможет договориться по поводу этого вопроса, отметил гендиректор госкорпорации.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Рогозин назвал космос «высшей политикой» в отношениях между государствами. При этом космическая деятельность становится примером высшей этики взаимоотношений между народами, добавил он.

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космос мкс роскосмос рогозин
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