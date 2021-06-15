Пенсионный фонд отказал в выплате узнице концлагеря из Владимирской области

Владимир, 15 июня. ПФР отказал в выплате жительнице села Андреевское Петушинского района, которая в 1941 году была направлена в немецкий лагерь. Прокуратура Владимирской области провела проверку.

Правоохранители в ходе изучения архивных документов нашли доказательства того, что 97-летняя женщина действительно находилась в немецком лагере, сообщают "Владимирские ведомости". В 1941 году она оказалась в лагере Шенефельд, который являлся филиалом концлагеря Равенсбрюк.

Учитывая данные обстоятельства, прокуратура Петушинского района направила в суд заявление о возложении на региональное отделение ПФР обязанности по удовлетворению обращения заявительницы.

В Москве правоохранители задержали местного жителя, который пытался продать госнаграды времен СССР. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.