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Смирнитский признался, что они с женой изменяли друг другу

Шоу-бизнес
Смирнитский признался, что они с женой изменяли друг другу
Россия 1  /  prt scr / Судьба человека

Москва, 15 июня. Известный российский актер Валентин Смирнитский откровенно рассказал о проблемах во втором браке с литературной переводчицей Ириной Коваленко, в том числе об изменах.

Артист честно признался, что второй брак был не самым удачным в его жизни, несмотря на рождение сына Ивана. По словам артиста, с Коваленко их познакомил общий друг-художник. Роман развивался довольно быстро.

«У нас все закрутилось. У Ирины была маленькая дочка на момент нашего знакомства. Я не старался стать для нее отцом. Биологического папы у нее не было давно. Дочь Иры меня легко восприняла. А потом у нас родился общий сын Ваня», — рассказал актер в программе «Судьба человека».

Смирнитский во время брака не отказывал себе в соблазнах и периодически изменял своей супруге. Частые семейные проблемы происходили во время взросления их совместного ребенка. Актер уверен, что именно появление кого-то на стороне и привело их брак к краху.

«Что-то ей не нравилось, что-то мне не нравилось. В какой-то период эти недопонимания привели к конфликтным отношениям. К сожалению, это происходило на фоне, что у нас рос сын. Ира была женщиной самостоятельно и современной. У нее начались романы на стороне. И у меня кто-то был, и у нее», — поделился артист в эфире программы телеканала «Россия-1».

Однако в жизни актера был неудачным не только брак с переводчицей. Первой женой Смирнитского стала актриса Людмила Пашкова. Супруги прожили вместе три года и расстались из-за несовпажения графиков.

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актер судьба человека смирнитский
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