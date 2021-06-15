Скончалась пострадавшая при пожаре в рязанской больнице

Рязань, 15 июня. Пациентка, пострадавшая в результате пожара в больнице имени Н. А. Семашко в Рязани, умерла. Она находилась на лечении в медучреждении.

По предварительным данным, 61-летняя женщина была в тяжелом состоянии после происшествия. До пожара она находилась на аппарате ИВЛ.

Возгорание произошло в реанимационном зале больницы 9 июня. В палате находились пациенты, которые получили осложнения после заражения коронавирусом.

Площадь возгорания составила 15 кв. м. По данным МЧС, в результате пожара погибли три человека, восемь госпитализированы, еще 35 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 были эвакуированы со второго этажа.

На место пожара выезжала группа Центрального аппарата МЧС РФ по поручению министра Евгения Зиничева, сообщал ФАН.