Банги, 15 июня. Руководитель многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Манкер Ндиай выдвинул ультиматум к правительству Центральноафриканской Республики. По информации источника издания Ndjoni Sango, он потребовал от Банги выбирать между МИНУСКА и российскими инструкторами.

Отношение к контингенту ООН в ЦАР оставляет желать лучшего. В стране регулярно проходят демонстрации с требованием вывести миротворцев с территории республики. Местные жители жалуются на бездействие организации, когда дело доходит до защиты мирного населения.

Более того, «голубые каски» регулярно попадаются на сотрудничестве с боевиками, разграблении природных богатств ЦАР и пренебрежительном отношении к жизням рядовых граждан.

Dernièrement, il y a des informations qu'on a augmenté le contingent bangladais de la #MINUSCA. Parallèlement, les pillages et les viols se sont multipliés dans les zones où le nombre de casques bleus a été augmenté. Une coïncidence? pic.twitter.com/KjwxhTbb8g — Grégoire Cyrille Dongobada (@GDongobada) June 8, 2021

В связи с этим ультиматум, который выдвинул Манкер Ндиай, отражает интересы боевиков и покровительствующих им профранцузских сил. Руководитель МИНУСКА потребовал от Банги отказаться от сотрудничества с российскими инструкторами. В качестве альтернативы Ндиай рассматривает сворачивание миротворческой миссии в Центральноафриканской Республике.

Настоятельные просьбы функционера являются фактически попыткой политического шантажа, поскольку решение о присутствии МИНУСКА в ЦАР может принять только Совет Безопасности ООН.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Российские инструкторы завоевали безграничное доверие местного населения, поскольку благодаря им центральноафриканские вооруженные силы смогли за несколько месяцев получить достаточную квалификацию, чтобы разгромить действовавшие в стране преступные группировки. В то же время почти десятилетнее присутствие миротворцев ООН в ЦАР не привело к заметному улучшению ситуации.

Ранее военный аналитик Грегори Сирил Донгобада рассказал о попытке спецслужб Пятой республики дискредитировать помощь России ЦАР через митинг у ворот посольства РФ в Париже. Однако центральноафриканская диаспора во Франции отреагировала на это проведением собственной акции в поддержку Москвы.