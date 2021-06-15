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Главу миротворцев в ЦАР обвинили в попытке политического шантажа властей республики

ЦАР
Главу миротворцев в ЦАР обвинили в попытке политического шантажа властей республики
Global Look Press  /  © Eskinder Debebe / XinHua

Банги, 15 июня. Руководитель многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Манкер Ндиай выдвинул ультиматум к правительству Центральноафриканской Республики. По информации источника издания Ndjoni Sango, он потребовал от Банги выбирать между МИНУСКА и российскими инструкторами.

Отношение к контингенту ООН в ЦАР оставляет желать лучшего. В стране регулярно проходят демонстрации с требованием вывести миротворцев с территории республики. Местные жители жалуются на бездействие организации, когда дело доходит до защиты мирного населения.

Более того, «голубые каски» регулярно попадаются на сотрудничестве с боевиками, разграблении природных богатств ЦАР и пренебрежительном отношении к жизням рядовых граждан.

В связи с этим ультиматум, который выдвинул Манкер Ндиай, отражает интересы боевиков и покровительствующих им профранцузских сил. Руководитель МИНУСКА потребовал от Банги отказаться от сотрудничества с российскими инструкторами. В качестве альтернативы Ндиай рассматривает сворачивание миротворческой миссии в Центральноафриканской Республике.

Настоятельные просьбы функционера являются фактически попыткой политического шантажа, поскольку решение о присутствии МИНУСКА в ЦАР может принять только Совет Безопасности ООН.

Главу миротворцев в ЦАР обвинили в попытке политического шантажа властей республики
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

Российские инструкторы завоевали безграничное доверие местного населения, поскольку благодаря им центральноафриканские вооруженные силы смогли за несколько месяцев получить достаточную квалификацию, чтобы разгромить действовавшие в стране преступные группировки. В то же время почти десятилетнее присутствие миротворцев ООН в ЦАР не привело к заметному улучшению ситуации.

Ранее военный аналитик Грегори Сирил Донгобада рассказал о попытке спецслужб Пятой республики дискредитировать помощь России ЦАР через митинг у ворот посольства РФ в Париже. Однако центральноафриканская диаспора во Франции отреагировала на это проведением собственной акции в поддержку Москвы.

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африка цар
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