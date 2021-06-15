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Самоед из Греции днем притворяется образцовым псом, а ночью наводит беспорядок

Общество
Самоед из Греции днем притворяется образцовым псом, а ночью наводит беспорядок

На придомовой территории Лосифа Караиоанноглу из города Салоники в Греции каждую ночь кто-то раскидывал садовую мебель, в разные стороны разлетались пластиковые стулья.

41-летний программист был уверен, что это местные хулиганы, но не мог понять, почему его верный пес, самоед по кличке Оскар не реагирует на чужаков. Мужчина установил во дворе камеры видеонаблюдения, результат получил быстро, но не такой, как ожидал. Оказалось, беспорядок на территории — проделки любимой собаки. Каждую ночь Оскар начинал свои игры, а под утро хозяева находили разбросанные вокруг вещи.

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греция видео собака самоеды пес
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