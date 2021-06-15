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Певица Глюкоза показала себя без макияжа

Шоу-бизнес
Певица Глюкоза показала себя без макияжа
instagram.com  /  @glukozamusic

Москва, 15 июня. Знаменитая певица Глюкоза предстала перед поклонниками без макияжа глаз. Артистка удивила фанатов таким перевоплощением.

Исполнительница разместила на своей странице в Instagram небольшое видео, на котором показала поклонникам, как выглядит с макияжем и без него. В ролике прозвучал отрывок из ее новой песни «Мотыльки».

На первых секундах записи знаменитость без макияжа глаз и с легким тоном на губах. В следующие секунды звезда преобразилась до неузнаваемости: на ней яркий мейкап с голубой помадой на губах. Кроме того, ко второму образу она надела белоснежный парик с короткими волосами.

Фанаты, увидев Глюкозу в необычном образе, разделились во мнениях. Одни осыпали звезду комплиментами, другие, напротив, были критичны: досталось и новой композиции артистки.

«Шикарная!»;

«Красивая такая»;

«Что за дичь? Все нормальные песни закончились? Еще брови — отдельная история»;

«Господи, в русском языке для твоего речитатива слов больше нет, просто дурдом», — написали в комментариях поклонники.

Звезда удивила фанатов и «новым размерчиком» губ. Как оказалось, певица «изменила» внешность ради съемок музыкального клипа.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Глюкоза показала себя без макияжа
глюкоза звезды певица
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