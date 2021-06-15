Норвежские корабли впервые в истории подняли флаг ЛГБТ-сообщества

Берген, 15 июня. Корабли ВМС Норвегии приняли участие в гей-параде. На борту находились представители ЛГБТ-движения, сообщили местные СМИ.

На борту норвежского боевого корабля был поднят флаг ЛГБТ-движения. Парад состоялся в городе Берген. Проведение мероприятия в центре города запрещено в связи с коронавирусными ограничениями, и было принято решение о переносе шествия в «морской формат», передает инфопортал NRK.

Флот предоставил семь различных площадок: противолодочное судно «Хитра», патрульный корабль «Тур», судно поддержки «Олав Трюггвасон», а также учебные и легкие катеры. На мачтах был поднят «радужный флаг», на борту находились представители ЛГБТ-движения. Глава ВМС страны Руне Андерсен выразил поддержку мероприятию.

«Ну, во-первых, у ВМС есть традиция общаться сигнальными флагами. А сегодня мы сигнализируем, что участвуем в борьбе за разнообразие», — сообщил он.

На флагманском судне оказалась и мэр Бергена Марта Мьес Персен. Она выразила поддержку организаторам заплыва.

«Кавалькада лодок – это весело», — сообщила она.

После парада состоялась вечеринка и концерт. Однако в некоторых местах «радужные флаги» были сорваны и сожжены, уточняется в материале.

Ранее сообщалось, что в США проходило празднование Месяца гордости сообщества. В честь этого полиция Нью-Джерси получила патрульную машину с символикой ЛГБТ-сообщества.