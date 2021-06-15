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Эндокринолог назвал сахарный диабет прямым показанием к вакцинации от COVID-19

  /   Обновлено: 15 июня 2021 15:49
Общество
Эндокринолог назвал сахарный диабет прямым показанием к вакцинации от COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 15 июня. Людям, страдающим сахарным диабетом, необходимо вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявил главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов.

По его словам, больные сахарным диабетом считаются самой уязвимой перед коронавирусной инфекцией категорией населения. Специалист уточнил, что при этом заболевании свойственна проблема генерализованного поражения сосудов, а в случае с COVID-19 наносится двойной удар.

В связи с этим вырастает риск летального исхода. Поэтому Дедов считает сахарный диабет прямым показанием к вакцинации от коронавируса. Наряду с этим эндокринолог призвал врачей в регионах максимально оперативно привить от инфекции больных диабетом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал вакцинацию от COVID-19 единственной возможностью остановить пандемию. При этом получить прививку можно добровольно и совершенно бесплатно.

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диабет вакцинация коронавирус
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