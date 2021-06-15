Россия преодолела американские санкции в авиапроме

Корпорация «Иркут» поставит авиакомпании «Россия», которая является дочерней компанией группы «Аэрофлот», шесть новых самолетов МС-21 в 2022 году. Эти самолеты будут первыми серийными, а «Россия» должна стать первой авиакомпанией, в парке которой появятся новейший отечественный лайнер.

Какое значение имеет этот факт для российской и мировой авиации? И можно ли на его основании сказать, что российский авиапром выходит из безвременья минувших десятилетий?

Об этом — в материале ФАН.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Шесть первых серийных

Начало серийного производства МС-21 было запланировано на 2017 год, но тут вмешались антироссийские санкции. Практически готовый самолет разом лишился сразу двух критических компонентов — легкого композитного крыла, поставки материалов для которого должна была обеспечить Япония, и турбовентиляторных двигателей, производителем которых была американская компания Pratt&Whitney. В итоге первый опытный борт МС-21-310 с российскими двигателями пока находится на стадии заводских доводочных испытаний.

Изначальный проект МС-21 вообще был лишь частично российским. Доля отечественных комплектующих в нем составляла лишь 38%, из-за чего многие импортные узлы и материалы попали под ограничительные санкции США. Поскольку отмена санкций представляется маловероятной, еще в начале 2019 года перед изготовителями МС-21 была поставлена задача довести долю российских комплектующих до 97% к моменту начала серийного выпуска.

Пока эта задача выполнена лишь частично, и первые серийные машины будут иметь уровень локализации около 80%. Но даже такой результат поразителен: фактически Россия преодолела американские санкции, создав у себя новые критические технологии, до этого предполагавшиеся «невозможными к локализации».

Для МС-21 такими прорывами стали производство в России углеволоконной ткани современного стандарта и качества, а также создание инновационного турбовентиляторного двигателя ПД-14, который стал надежной заменой попавшего под санкции «американца» PW1000G.

В изменившихся условиях Россия не просто смогла обеспечить перевод МС-21 на отечественные рельсы, но и создала у себя дома производство авиационных комплектующих, которыми могут похвастаться считанные страны во всем мире.

vk.com / Авиасалон МАКС

Вытянет ли МС-21 конкуренцию на рынке?

Стоит сказать, что выпуск первых серийных МС-21 вовсе не означает автоматического успеха нового российского самолета на мировом рынке. В случае с заказом для «России» налицо здравая протекционистская политика государства, которое обеспечивает для МС-21 «горячий» старт в самом сложном, начальном периоде. А вот поставки лайнера на экспорт неизбежно столкнутся с очевидным фактом: на мировом самолетном рынке никто нас не ждет.

В самом деле, авиарынок уже давно поделен. Первые МС-21, которые получит «Россия» в 2022 году, должны будут превратиться к 2025 году в ежегодный серийный выпуск 72 самолетов этой модификации. Для сравнения, ее прямой конкурент, европейский авиалайнер А319/320/321, выпущен в количестве уже более 1600 штук. А общее число лайнеров, собранных концерном Airbus, давно перевалило за десятитысячную отметку.

Столь же неравновесной выглядит и ситуация с новыми заказами. Докризисный и «доковидный» 2019 год российский МС-21 закончил с 279 подтвержденными заказами, а у Airbus общий пакет заказов, пусть и по всем его моделям, составил без малого 2900 бортов.

Сложности такого положения вещей были наглядно продемонстрированы предыдущей российской разработкой — пассажирским самолетом «Сухой» Superjet-100. Небольшая серия выпуска того или иного изделия всегда создает неизбежные и трудноустранимые проблемы: сложности в организации послепродажного обслуживания и обучения летного и ремонтного персонала, а также весьма вероятную нехватку запасных частей. Все эти факторы снижают реальный суточный налет коммерческого лайнера и делают даже прорывной самолет низкоэффективным — или даже убыточным.

minpromtorg.gov.ru / Пресс-служба Минпромторга России

Как показала практика эксплуатации Superjet, его среднесуточный налет достиг уровня западных конкурентов совсем недавно, в июне 2021 года, — спустя 10 лет после первого коммерческого полета. Показатель среднесуточного налета, составляющий сейчас 9 часов в сутки, удалось достичь благодаря высокому уровню исправности SSJ-100, который сегодня перешагнул отметку в 80% и сравнялся с западными уровнями, характерными для крылатых машин производства Airbus и Boeing. Именно такие качества определяют реальную экономику самолета, что, в свою очередь, обеспечивает его конкурентоспособность на мировом рынке.

Поэтому поставка первых шести серийных МС-21 в распоряжение компании «Россия» должна стать неоценимым опытом в создании надежной и действующей как часы системы послепродажного обслуживания, обучения персонала и поставки запасных частей. Такова реальность современного мира: мало сделать хороший самолет, надо еще и заставить его хорошо и надежно летать.