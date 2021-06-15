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Оман готовится к проведению второго раунда переговоров Ирана и Саудовской Аравии

Ближний Восток
Оман готовится к проведению второго раунда переговоров Ирана и Саудовской Аравии
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Маскат, 15 июня. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд прибыл в Маскат для обсуждения грядущих переговоров с Ираном в оманской столице.

В настоящее время Оман, пользуясь благосклонным отношением со стороны государств региона, пытается способствовать нормализации ирано-саудовского диалога, а также выступает посредником в деле урегулирования йеменского конфликта. Ранее статус султаната как сторонника укрепления связей между странами арабского мира сыграл важную роль в подготовке основ иранской «ядерной сделки».

В ближайшем будущем планируется организация в Маскате второго этапа переговоров между Ираном и Саудовской Аравией. Первый раунд стороны провели в Багдаде, обменявшись требованиями на фоне официальных заверений в готовности к нормализации отношений.

Саудовский министр прибыл в Маскат с устным посланием главы королевства Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда оманскому султану Хейсаму бин Тарику, в котором сообщалось о взаимодействии между двумя странами и перспективах укрепления связей.

Источник в руководстве Омана в беседе с Arab Weekly отметил, что «обмен подобными визитами может предоставить Маскату и Эр-Рияду возможность строить новые отношения, свободные от спорного наследия прошлых конфликтов».

Нарушенные связи

Омано-саудовские связи до сих пор страдают от последствий войны «Зеленой горы» 1954–1959 годов, в которой королевство оказывало скрытую поддержку повстанцам, выступавшим против султана Омана. В настоящее время от урегулирования данных противоречий во многом зависит и решение йеменского конфликта, в котором коалиция во главе с Саудовской Аравией является одной из главных движущих сил.

Эр-Рияд рассматривает переговоры с Тегераном как отправную точку для прекращения противостояния в Йемене. По мнению властей королевства, выполнение текущих требований хуситов не ущемляет его интересы в регионе.

Напомним, что первая прямая ирано-саудовская встреча прошла около месяца назад в Багдаде. Известно, что Эр-Рияд и Тегеран обсудили ситуацию в Сирии, Ливане и Йемене. Стороны подчеркнули, что для достижения взаимопонимания может потребоваться несколько месяцев.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились с началом войны в Йемене, где Саудовская Аравия выступает на стороне законного правительства в борьбе против шиитских повстанцев-хуситов, которых поддерживает Иран. Конфронтация между двумя странами еще больше обострилась после атаки на саудовские нефтяные объекты в 2019 году, ответственность за которые Эр-Рияд возложил на Иран. На сегодняшний день между странами официально нет дипломатических отношений, они были разорваны в 2016 году.

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саудовская аравия иран оман
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