Оман готовится к проведению второго раунда переговоров Ирана и Саудовской Аравии

Маскат, 15 июня. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд прибыл в Маскат для обсуждения грядущих переговоров с Ираном в оманской столице.

В настоящее время Оман, пользуясь благосклонным отношением со стороны государств региона, пытается способствовать нормализации ирано-саудовского диалога, а также выступает посредником в деле урегулирования йеменского конфликта. Ранее статус султаната как сторонника укрепления связей между странами арабского мира сыграл важную роль в подготовке основ иранской «ядерной сделки».

В ближайшем будущем планируется организация в Маскате второго этапа переговоров между Ираном и Саудовской Аравией. Первый раунд стороны провели в Багдаде, обменявшись требованиями на фоне официальных заверений в готовности к нормализации отношений.

Omani political sources linked the visit of Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan to the sultanate of Oman to reports about an impending transfer of dialogue sessions between Riyadh and Tehran from Baghdad to Muscat. https://t.co/BxdYPtzRKU — The Arab Weekly (@ArabWeekly) June 15, 2021

Саудовский министр прибыл в Маскат с устным посланием главы королевства Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда оманскому султану Хейсаму бин Тарику, в котором сообщалось о взаимодействии между двумя странами и перспективах укрепления связей.

Источник в руководстве Омана в беседе с Arab Weekly отметил, что «обмен подобными визитами может предоставить Маскату и Эр-Рияду возможность строить новые отношения, свободные от спорного наследия прошлых конфликтов».

Нарушенные связи

Омано-саудовские связи до сих пор страдают от последствий войны «Зеленой горы» 1954–1959 годов, в которой королевство оказывало скрытую поддержку повстанцам, выступавшим против султана Омана. В настоящее время от урегулирования данных противоречий во многом зависит и решение йеменского конфликта, в котором коалиция во главе с Саудовской Аравией является одной из главных движущих сил.

Эр-Рияд рассматривает переговоры с Тегераном как отправную точку для прекращения противостояния в Йемене. По мнению властей королевства, выполнение текущих требований хуситов не ущемляет его интересы в регионе.

Senior officials from Saudi Arabia and #Iran meet to repair relations. First direct talks - 4 years after cutting off ties - was held in Baghdad this month. https://t.co/ywNiAIZc8B — Rozita Riazati (@RozitaRiazati) April 18, 2021

Напомним, что первая прямая ирано-саудовская встреча прошла около месяца назад в Багдаде. Известно, что Эр-Рияд и Тегеран обсудили ситуацию в Сирии, Ливане и Йемене. Стороны подчеркнули, что для достижения взаимопонимания может потребоваться несколько месяцев.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились с началом войны в Йемене, где Саудовская Аравия выступает на стороне законного правительства в борьбе против шиитских повстанцев-хуситов, которых поддерживает Иран. Конфронтация между двумя странами еще больше обострилась после атаки на саудовские нефтяные объекты в 2019 году, ответственность за которые Эр-Рияд возложил на Иран. На сегодняшний день между странами официально нет дипломатических отношений, они были разорваны в 2016 году.