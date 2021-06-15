СК возбудил уголовное дело после падения ребенка в люк в центре Сочи

Сочи, 15 июня. Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования школьника в результате падения в канализационный люк на Клубничной улице.

Инженера управляющей компании заподозрили в оказании услуг ненадлежащего качества. По версии следствия, он не проконтролировал качество содержания придомовой территории, в результате чего девятилетний мальчик наступил на крышку люка и упал вниз с высоты трех метров.

Ребенка госпитализировали с переломом бедренной кости и другими травмами, его здоровью был причинен тяжкий вред, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Аналогичный инцидент произошел в Волгодонске. Школьник провалился в люк сетей водоснабжения и получил ушиб грудной клетки и открытую черепно-мозговую травму.