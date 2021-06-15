Российские госорганы изучат сведения о финансировании «Медиазоны» из-за рубежа

Москва, 15 июня. Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству передала в госорганы данные об участии издания «Медиазона» в политической деятельности и ее финансировании из-за рубежа.

Такую информацию опубликовал Telegram-канал комиссии. По словам ее председателя Василия Пискарева, представленные Фондом защиты национальных ценностей сведения заслуживают внимания компетентных органов.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей ранее потребовал от Генпрокуратуры и Роскомнадзора признать «Медиазону» иностранным агентом. Он также обратился в думскую комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.