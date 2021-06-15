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Полузащитник сборной Финляндии Кауко назвал Дзюбу главным оружием российской команды

Евро 2020
Полузащитник сборной Финляндии Кауко назвал Дзюбу главным оружием российской команды
ТАСС  /  Joel Marklund

Санкт-Петербург, 15 июня. Игрок сборной Финляндии Йони Кауко оценил игру капитана российской национальной команды Артема Дзюбы в преддверии матча группового этапа Евро-2020.

Йони Кауко считает, что сборную Финляндии ждет «трудная игра» во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу. Он подчеркнул, что вместе с партнерами по национальной команде сделает все для победы над Россией и обратил внимание на форварда Артема Дзюбу.

«Как справиться с Дзюбой? Это главное оружие России. Видели, как он играет. У нас были похожие проблемы с Данией — у них были хорошие нападающие, которые старались забить. У нас есть опыт игры против команд с сильными нападающими», — отметил полузащитник сборной Финляндии.

Второй матч на Евро-2020 сборная России проведет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра с Финляндией начнется в 16 часов по московскому времени.

Ранее сборные Испании и Швеции завершили вничью матч первого тура группового этапа Евро-2020. Поединок проходил на стадионе "Олимпико де Севилья".

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Все новости / Евро 2020 / Полузащитник сборной Финляндии Кауко назвал Дзюбу главным оружием российской команды
дзюба сборная россии евро-2020 Кауко
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