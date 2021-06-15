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«Рассчитываем, что их признают инагентом»: Шугалей о деятельности «Медиазоны»

Общество
«Рассчитываем, что их признают инагентом»: Шугалей о деятельности «Медиазоны»
Федеральное агентство новостей  / 

Комиссия Государственной думы передала в госорганы данные о зарубежном финансировании интернет-издания «Медиазона». Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в интервью ФАН рассказал, на какой результат он рассчитывает в истории с «Медиазоной».

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России направила в «компетентные органы» полученные ею данные о зарубежном финансировании интернет-издания «Медиазона». Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев после получения обращения Фонда защиты национальных ценностей с требованием признать «Медиазону» иностранным агентом.

«Представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания и направлена нами в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер», — приводятся слова Пискарева во вторник в Telegram-канале комиссии.

Фонд защиты национальных ценностей направил обращение в Генпрокуратуру, Роскомнадзор и комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России с требованием признать онлайн-издание «Медиазона» иностранным агентом, сообщил ранее президент фонда Максим Шугалей. Как отметил Пискарев, комиссия изучает это обращение, он добавил, что ранее издание попадало в поле зрения комиссии в связи с тем, что его деятельность рекламировала нежелательная в России иностранной неправительственной организации (НПО) «Пражский центр гражданского общества».

«Рассчитываем, что их признают инагентом»: Шугалей о деятельности «Медиазоны»
Ньюинформ  / 

Федеральное агентство новостей связалось с президентом Фонда защиты национальных ценностей Максимом Шугалеем с просьбой прокомментировать решение комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России направить данные о зарубежном финансировании интернет-издания «Медиазона». По его словам, ФЗНЦ будет добиваться, чтобы вышеуказанное издание было признано иностранным агентом.

«Для признания иноагентом существуют определенные процедуры. У нас есть все основания, что это должно произойти. А дальше будут разбираться компетентные органы. Быстро или медленно — мы дальше посмотрим. Есть механизмы, которые от нас уже не зависят. Мы рассчитываем на то, что «Медиазону» все же признают иностранным агентом», — сказал ФАН Максим Шугалей.

Ранее команда издания «Медиазона» запустила акселератор медийных инициатив «Универ:медиа». Заявленная цель — поддержать талантливых и активных людей в создании и развитии их собственных проектов. Депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с ФАН призвал внимательнее присмотреться к новому проекту для поддержки молодежи, лидеры которого с порога заявляют о поощрении ЛГБТ, что чуждо российской культуре и традициям.

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