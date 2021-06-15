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В Совфеде высмеяли планы Украины по обложению крымчан налогами

  /   Обновлено: 15 июня 2021 15:26
Политика
В Совфеде высмеяли планы Украины по обложению крымчан налогами
Фото из личного архива Ольги Ковитиди

Москва, 15 июня. Член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди прокомментировала законопроект Верховной рады о налогообложении крымчан.

По ее словам, подобные инициативы украинских депутатов уже ни для кого не в новинку.

«Уже никого не удивляет, а лишь вызывает гомерический хохот», — сказала она в беседе с изданием "Вечерняя Москва".

Кроме того, член Совфеда РФ отметила, что украинские политики с таким же успехом могут попытаться изменить законы Великобритании, США, Польши или любой другой страны. Вместо этого им следовало бы заняться собственными внутренними проблемами, которых на Украине в достатке, резюмировала она.

Ранее экс глава МИД Украины Павел Климкин назвал российский закон о репатриации граждан Украины и Белоруссии «последним сигналом» перед саммитом Россия — США. Мероприятие состоится 16 июня в Женеве.

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Ольга Ковитиди крым совфед
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