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Опубликованы эффектные кадры эксперимента по разрубанию пули во время полета

Армия
Опубликованы эффектные кадры эксперимента по разрубанию пули во время полета
pixabay.com  /  Marcus-Trapp

Лондон, 15 июня. Авторы канала The Slow Mo Guys решили проверить, возможно ли разделить пулю во время ее полета. После проведения эксперимента молодые люди выложили видеоролик в Сеть.

В некоторых фильмах можно увидеть сцены, когда герой разрубает летящую в него пулю ножом или мечом. Персонажу киноленты удается виртуозно разделить боеприпас на две части и остаться в живых. Иногда в боевиках показывается, как пуля после раздвоения поражает сразу две цели. Авторы канала The Slow Mo Guys задались вопросом, возможно ли такое в реальной жизни.

Испытатели решили провести опыт, для которого они установили на столе стальной нож в тисках, а сзади разместили два воздушных шарика. В качестве оружия экспериментаторы использовали пневматический пистолет. Эффектное видео своего эксперимента молодые люди опубликовали в Сети, где получили большой отклик среди пользователей.

На кадрах можно увидеть, как пуля действительно разрубается на две части после столкновения с ножом. Однако успешно поразить обе воздушные цели получилось не во всех экспериментах.

Ранее сообщалось, что Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием. Снаряд способен создавать завесу аэрозольно-дипольных помех. «Ослепляющая» завеса является в 1,5 раза плотнее аналогов, передает сайт 360tv.ru.

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боеприпасы пуля эксперименты
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