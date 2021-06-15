Опубликованы эффектные кадры эксперимента по разрубанию пули во время полета

Лондон, 15 июня. Авторы канала The Slow Mo Guys решили проверить, возможно ли разделить пулю во время ее полета. После проведения эксперимента молодые люди выложили видеоролик в Сеть.

В некоторых фильмах можно увидеть сцены, когда герой разрубает летящую в него пулю ножом или мечом. Персонажу киноленты удается виртуозно разделить боеприпас на две части и остаться в живых. Иногда в боевиках показывается, как пуля после раздвоения поражает сразу две цели. Авторы канала The Slow Mo Guys задались вопросом, возможно ли такое в реальной жизни.

Испытатели решили провести опыт, для которого они установили на столе стальной нож в тисках, а сзади разместили два воздушных шарика. В качестве оружия экспериментаторы использовали пневматический пистолет. Эффектное видео своего эксперимента молодые люди опубликовали в Сети, где получили большой отклик среди пользователей.

На кадрах можно увидеть, как пуля действительно разрубается на две части после столкновения с ножом. Однако успешно поразить обе воздушные цели получилось не во всех экспериментах.

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