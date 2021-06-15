Росатом ведет переговоры с Ираком по вопросам возможного партнерства

Москва, 15 июня. Россия находится в процессе переговоров с Ираком по вопросам возможного сотрудничества в атомном направлении, заявили в госкорпорации «Росатом».

Не исключено партнерство с иракской стороной и по энергетическим проектам. В то же время стороны обсуждают тему неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях. Вместе с этим рассматривается формирование нормативно-правовой базы совместного взаимодействия, добавили в госкорпорации.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил о готовности проекта по комплексной рекультивации полигона «Красный Бор» в Ленинградской области. Теперь программа ожидает одобрения ученых.