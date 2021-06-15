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США обеспокоены новыми возможностями России и Китая на Ближнем Востоке

Армия
США обеспокоены новыми возможностями России и Китая на Ближнем Востоке
Федеральное агентство новостей  /  Ахмад Марзук

Вашингтон, 15 июня. Американские военные забили тревогу из-за того, что Россия и Китай вскоре могут вытеснить Соединенные Штаты с ближневосточного региона, пишут западные СМИ.

Такая обеспокоенность вызвана тем, что КНР является главным покупателем нефти на Ближнем Востоке, а также крупнейшим экономическим партнером многих государств. При этом без участия Российской Федерации невозможно решить многие политические вопросы, передает РИА Новости.

Отмечается, что по этому поводу американские газеты даже начали выпускать материалы с заголовками «Русским и китайцам достанется наш обед» и «Китай положил глаз на Ближний Восток». По мнению главы центрального командования ВС США генерала Фрэнка Маккензи, Пекин имеет долгосрочные цели в вопросах распространения экономической силы и создания военных баз в ближневосточном регионе. Москва готова поставлять системы воздушной обороны и другие виды вооружений, добавил он.

Подобные перспективы пугают Вашингтон, поэтому необходимо сосредоточиться на этом вопросе, отметил генерал. Вполне вероятно, что США потеряют свои позиции в регионе из-за ослабления своего военного присутствия, передает сайт 360tv.ru.

Ранее сообщалось, что обозреватели издания China Military восхитились реакцией России на маневр Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Противостояние между РФ и США может выйти на новый уровень, полагают аналитики.

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сша китай ближний восток
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