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Российские дизайнеры дали советы школьницам по подготовке к выпускному балу

Общество
Российские дизайнеры дали советы школьницам по подготовке к выпускному балу
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Чалова

Санкт-Петербург, 15 июня. Школьный выпускной — один из важнейших этапов в жизни человека. Он требует тщательной подготовки. Эксперты рассказали, на что следует обратить внимание.

Российским школьникам нужно предусмотреть много всего при подготовке к выпускному балу. В рамках пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», эксперт моды Алеся Князева и дизайнер Екатерина Смолина рассказали, какой должна быть одежда, макияж, и что следует взять с собой.

По словам Смолиной, выбор образа на выпускной вечер не случаен. Сама она встречала этот важный день в платье, сшитом ее матерью. Тем не менее Смолина совершила ошибку, о которой хочет предупредить выпускников.

«Было все в порядке, но, единственное, было очень жарко днем. Я думала, что погода будет и ночью жаркая, но гуляния затянулись, и к огромному сожалению на набережной, на которой мы гуляли, я очень замерзла. Хотела бы посоветовать взять пиджачок или мантию с собой», — рассказала она.

В свою очередь Князева подчеркнула важность подбора комфортной обуви и практичной сумочки. Что касается косметики, то следует использовать водостойкую тушь. По ее словам, существует множество различных косметических средств, которые надолго сохраняют свои свойства. Именно им и нужно отдать предпочтение.

Рекомендуется выбирать неброские и аккуратные украшения. Если выпускница желает сделать «авангардный» макияж, то нужно сначала нанести его пробную версию перед мероприятием, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть.

Выпускные вечера будут проводиться и для студентов. Ранее в Министерстве образования и науки РФ определили сроки проведения всероссийского выпускного в высших учебных заведениях. Он запланирован на 10 июля.

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