Венедиктов рассказал о коррупции в работе ФБК Навального

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов указал на коррупционную составляющую в работе «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена).

Ведущий RTVI Ярослав Бабушкин поинтересовался, согласен ли Венедиктов с Алексеем Навальным в том, что главной проблемой России является коррупция? В ответ Венедиктов напомнил, что ФБК и его отбывающий в настоящее время уголовный срок глава прибегали к покупке закрытых данных у должностных лиц.

«Я сейчас скажу одну вещь, которая вам не понравится. Когда сотрудники Алексея Навального покупают базы на рынке у коррупционных полицейских — это хорошо?» — задался вопросом Венедиктов.

Скупка закрытых сведений — это коррупция, резюмировал главный редактор «Эха Москвы», а прибегать к ней или нет — нравственная дилемма, которую решает для себя журналист-расследователь.

Напомним, в мае спецкор «Медузы»3 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Иван Голунов осудил использование ФБК нелегально полученных данных.

«Вот вышло расследование Алексея Навального про «Новичок», и некоторые редакторы стали говорить, что вместо него это должны были сделать журналисты. Но это расследование построено на покупке незаконной информации, которая стоила, по нашим прикидкам, около 10 млн рублей. Мне кажется это нечестным. Ты не можешь бороться с коррупцией, коррумпируя кого-то еще», — заявил журналист-расследователь Иван Голунов.

Агентство городских новостей Москва / Пресс-служба суда

Высказывания журналиста вызвали возмущение у главы отдела расследований ФБК Марии Певчих, заявившей, что данные стоили дешевле, а покупал их Христо Грозев. Опровергнуть покупку секретных сведений она не смогла, переложив ответственность на коллегу.

Ранее экс-координатор штабов Навального4 (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) в Саратове Михаил Мурыгин рассказал о нецелевом использовании пожертвований руководством фондов.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

3 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

4 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга