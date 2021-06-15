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Мишустин сообщил о низкой эффективности программы развития Северного Кавказа

  /   Обновлено: 15 июня 2021 15:20
Экономика
Мишустин сообщил о низкой эффективности программы развития Северного Кавказа
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Пятигорск, 15 июня. Программа социально-экономического развития Северного Кавказа, выполняемая в последние годы, продемонстрировала низкую эффективность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Существующие механизмы поддержки инвестиционных проектов не оправдали себя. По словам Мишустина, институты развития, которые отвечают за данное направление, были оптимизированы, в том числе, по этому поводу. Председатель правительства принимает участие в совещании с членами правовой комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа, пишет «ФедералПресс».

Накануне премьер-министр подписал постановление о направлении 127,4 млн рублей на повышение окладов российских космонавтов. Средства будут направлены из резервного фонда кабмина в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

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Все новости / Экономика / Мишустин сообщил о низкой эффективности программы развития Северного Кавказа
мишустин северный кавказ программа развития
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