Мишустин сообщил о низкой эффективности программы развития Северного Кавказа

Пятигорск, 15 июня. Программа социально-экономического развития Северного Кавказа, выполняемая в последние годы, продемонстрировала низкую эффективность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Существующие механизмы поддержки инвестиционных проектов не оправдали себя. По словам Мишустина, институты развития, которые отвечают за данное направление, были оптимизированы, в том числе, по этому поводу. Председатель правительства принимает участие в совещании с членами правовой комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа, пишет «ФедералПресс».

Накануне премьер-министр подписал постановление о направлении 127,4 млн рублей на повышение окладов российских космонавтов. Средства будут направлены из резервного фонда кабмина в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.