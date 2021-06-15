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Главы таджикской и узбекской диаспор объяснили нежелание мигрантов прививаться

Общество
Главы таджикской и узбекской диаспор объяснили нежелание мигрантов прививаться
ТАСС  /  Фадеичев Сергей

Трудовые мигранты из Средней Азии не стремятся массово ставить прививки от коронавирусной инфекции. Об этом в интервью ФАН рассказали представители узбекской и таджикской диаспор в России.

«Эта работа по вакцинации соотечественников идет очень плохо — как по всей России, так и по всему миру. Не хотят вакцинироваться многие. Но я думаю, что каждый житель нашего общества, если он вместе с остальными ездит на работу, совместно чем-то занимается, обязан это сделать», — выразил свою точку зрения председатель Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев.

О нежелании ставить прививку от COVID-19 и сомнениях своих соотечественников по поводу вакцинации рассказал и председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.

«Настороженность есть: сарафанное радио напугало. Но, кстати говоря, не только мигрантов, но и граждан России. Несмотря на то, что столько условий сделали, люди все равно не очень охотно идут вакцинироваться, — обратил внимание представитель таджикской диаспоры. — Когда еще только появился «Спутник V», я у себя в социальных сетях писал, переводил на таджикский язык его свойства, призывал вакцинироваться», — рассказал Давлатов.

При этом он подчеркнул очень высокую степень доступности вакцины для проживающих в России соотечественников.

«Не знаю, с чем это связано: с опасностью этой болезни или чем-то другим, — но доступность вакцинации для наших соотечественниках отличная. Любой человек может прийти и вакцинироваться. Более того, необязательно в какие-то медицинские учреждения идти — даже в торговых центрах и на крупных рынках это доступно. Так что в этом уже проблемы нет», — добавил председатель Союза таджикистанцев России.

Собеседник агентства добавил, что ему едва ли не каждый день приходится развеивать сомнения своих соотечественников по поводу вакцинации.

«Я сам врач и все понимаю. И мне почти каждый день звонят и спрашивают, делать прививку или нет. Я им всем говорю, что если выбирать из двух зол наименьшее, то, конечно, лучше делать. Мы не знаем, как может проявить себя эта инфекция, поэтому лучше делать», — отметил Давлатов.

По данным МВД РФ, в нашей стране находятся более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана и 247 тысяч — из Таджикистана.

Ранее стало известно о прямо противоположных настроениях среди жителей Украины и Армении. Председатель Федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдан Безпалько рассказал о массовом стремлении его соотечественников приехать в Россию для вакцинации от COVID-19. А президент Союза армян России Ара Абрамян сообщил о большом количестве поступающих к нему вопросов — как на родине, так и от диаспоры в России — по поводу того, как можно привиться от коронавируса российскими препаратами.

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мигранты узбекистан таджикистан вакцинация коронавирус ибрагим худайбердиев абдулло давлатов
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