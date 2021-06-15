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Застывшая в янтаре доисторическая птица оказалась ящерицей

Наука
Застывшая в янтаре доисторическая птица оказалась ящерицей
gov39.ru  /  Правительство Калининградской области

Москва, 15 июня. Палеонтологи обнаружили маленькую окаменелость в 2020 году. Тогда они решили, что в кусочке янтаря застыл череп крошечного динозавра.

Специалисты отмечали, что находка не была похожа ни на одну известную ранее доисторическую птицу или динозавра. Как оказалось, найденная Oculudentavis khaungraae или «глазозубая птица» — это ящерица. Ученые рассказали, что под влиянием времени ее череп видоизменился, после чего начал напоминать птичий клюв. Существо имело большое количество зубов в пасти, а также конические глазницы.

Исследователи назвали этот вид O. naga. Недавно был обнаружен еще один его представитель. У него присутствовала нижняя часть тела. Благодаря этой находке ученые и определили, что Oculudentavis — это ящерицы.

Находки изучили с помощью компьютерной томографии. Специалисты отметили, что эти существа отличались от всех известных науке ящериц необычным сочетанием черт. Они имели округлые черепа и сужающиеся морды.

Ранее Брюссельские ученые рассказали о климате на Земле во времена динозавров. Они заявили, что климат 78 миллионов лет назад был значительно суровее, чем сейчас.

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птица янтарь ящерица
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