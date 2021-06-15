На юге Красноярского края запустят фототур в места обитания снежного барса

Красноярск, 15 июня. Тур «По следам снежного барса» предоставит туристам возможность сфотографировать краснокнижного барса в дикой природе.

Маршрут будет проходить в охраняемой зоне Саяно-Шушенского заповедника. Туристы пройдут через участки, где фотоловушки регистрируют диких животных. Таким образом разработчики тура пытаются привлечь внимание общественности к вопросу сохранения краснокнижных барсов.

В 2021 году по утвержденному маршруту вдоль восточной границы пройдет первая пробная группа. В Саяно-Шушенском заповеднике проживают шесть редких хищников.

Нижегородский зоопарк пополнился белой бенгальской тигрицей, сообщал ФАН. Хищница была привезена в учреждение из цирка в Казани.