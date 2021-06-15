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Марш ультраправых: новый кабмин Израиля рискует нарушить хрупкий мир с Палестиной

  /   Обновлено: 15 июня 2021 15:49
Ближний Восток
Марш ультраправых: новый кабмин Израиля рискует нарушить хрупкий мир с Палестиной
Федеральное агентство новостей  / 

Иерусалим, 15 июня. Палестине не следует ожидать радикальных изменений в израильской политике в отношении сектора Газа после окончания работы Биньямина Нетаньяху на посту премьер-министра, считают представители арабоязычного населения страны. Недопонимание может также усугубиться после проведения марша израильских ультраправых в Иерусалиме. 

В преддверии акции израильская полиция уже развернула дополнительные подразделения в районе Дамасских ворот. Очевидцы в соцсетях и пресса сообщают, что правоохранители установили баррикады в указанном районе, преграждая путь палестинцам.

Ни надежд, ни сильного лидера

После формирования нового правительства Израиля премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе заявил, что с уходом Нетаньяху будет перевернута одна из худших страниц в истории палестино-израильского конфликта. При этом политик выразил свой скептицизм по отношению к одобренному Кнессетом кабинету министров.

«Мы не считаем новое правительство Израиля менее плохим, чем предыдущее», — отметил он.

Представитель контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Сами Абу Зухри в своем Twitter-аккаунте также заявил, что не питает иллюзий в отношении нового израильского кабмина.

«Мы не рассчитываем на какие-либо изменения в оккупационных правительствах, которые едины в политике убийства и конфискации прав палестинцев. Падение Нетаньяху является одним из последствий победы сопротивления в операции «Меч Иерусалима», — написал он.

Представитель «Движения исламского джихада в Палестине» Тарик Салми в заявлении для прессы отметил, что Израиль регулируется военной системой безопасности, которая не прекращает практиковать терроризм и агрессию.

«Поэтому мы всегда должны быть готовы защищать наш народ, нашу землю и противостоять этому формированию», — подчеркнул он.

В Народном фронте освобождения Палестины (НФОП) также указали, что формирование нового правительства во главе с Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом ничего не изменит на местах.

«Новый премьер-министр, по сути, согласен с программой и политикой Нетаньяху, которые основаны на агрессии, поселениях и иудаизации», — добавили представители леворадикальной организации.

Как отмечает 33-летний житель Палестины Осама Хамди, свержение многолетнего премьер-министра является огромным достижением.

«Уход любого тирана, независимо от того, кто придет следующим, необходимо считать позитивным событием, хотя все израильтяне ничего не делают в нашу пользу», — сказал он в интервью Arab News.

Специализирующийся на аспектах ближневосточного конфликта писатель Мустафа Ибрагим тоже считает, что реальных изменений в отношениях Израиля с сектором Газа не произойдет, а от нового кабинета министров палестинцам не стоит ждать поблажек.

«Мы наблюдаем расширение правительства Нетаньяху в результате противоречий внутри него. Оно не сможет принимать судьбоносных решений, но оно будет больше озабочено внутренними израильскими проблемами», — сообщил эксперт Arab News.

По мнению писателя, новое правительство будет придерживаться «красных линий», установленных предыдущим кабмином. Он полагает, что соглашение об ослаблении блокады сектора Газа в обмен на освобождение израильтян в анклаве требует крепкого правительства и сильного лидера, которого нет в новом руководстве.

Тем не менее Ибрагим предполагает, что иностранное давление, особенно со стороны США, может изменить отношения Израиля с Газой и сохранить пламя конфронтации в спящем состоянии в течение определенного периода времени.

Новое правительство

Парламент Израиля одобрил новое коалиционное правительство во главе с лидером политического альянса правых партий «Ямина» Нафтали Беннетом 13 июня, положив конец 12-летнему правлению Нетаньяху. Теперь экс-премьер, дольше всех занимавший свой пост в Израиле, станет главой оппозиции.

Согласно коалиционному соглашению, Беннет будет занимать свой пост в течение первых двух лет срока, а затем по правилам ротации эту должность займет лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид. Пока же последний будет руководить министерством иностранных дел.

Восемь партий договорились о создании коалиции поздно вечером 3 июня, всего за полчаса до крайнего срока окончания действия мандата на формирование правительства. Яир Лапид позвонил президенту Израиля Реувену Ривлину в 23:22, чтобы сообщить о создании хрупкого союза.

Новая коалиция является необычным блоком восьми политических партий самых разных идеологий, от левых до крайне правых. В ней также присутствует арабская партия «РААМ». В силу того, что союз этих фракций является разнородным, его члены имеют слишком много противоречий по ключевым вопросам и их договор может не продлиться долго.

Марш ультраправых

Ожидается, что 15 июня израильские ультраправые группы примут участие в так называемом «Марше с флагами» в Иерусалиме. Новое правительство страны одобрило это спорное шествие националистов накануне. Это решение, принятое спустя несколько часов после передачи власти Нафтали Беннету, рискует вновь разжечь напряженность в отношениях с палестинцами.

Ранее представители партии «РААМ» обращались к новому главе правительства с требованием отменить мероприятие, указывая на возможность взрыва и кровопролития во время шествия.

Несмотря на это, министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев провел совещание с представителями силовых структур и одобрил марш.

ХАМАС уже предупредил Израиль, что «Марш с флагами» в мусульманском квартале Иерусалима вынудит вооруженную группировку нанести аналогичный ответ — возобновить ракетные обстрелы израильских городов. По информации ливанской газеты «Аль-Ахбар», предупреждение было передано, в том числе при посредничестве руководителя египетской разведки Аббаса Кемаля.

По сообщениям израильских СМИ, в ЦАХАЛ серьезно отнеслись к угрозам ХАМАС. В связи с этим были развернуты дополнительные батареи системы ПВО «Железный купол» по всей стране.

Как сообщает газета Jerusalem Post, маршрут шествия пройдет не через Дамасские ворота и мусульманский квартал, как в предыдущие годы, а через Яффские ворота, и выйдет на площадь Западной стены.

Безопасность марширующих будут охранять не менее 2000 полицейских.

Обострение ситуации в мае

Шествие правых было запланировано на 10 мая, но было отменено в последний момент из-за обострения ситуации в сфере безопасности и начала ракетных обстрелов израильских городов радикалами из сектора Газа.

В течение 11 дней ЦАХАЛ и палестинские группировки сопротивления в секторе Газа обменивались ударами, в ночь на 21 мая в силу вступил режим прекращения огня. По имеющимся данным, за время обострения конфликта с израильской стороны погибли 13 человек, а в палестинском анклаве — не менее 270 гражданских лиц. Кроме того, противники понесли крупные экономические потери.

Конфликт разразился в результате беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшихся из-за постановления израильского суда о выселении арабов из их домов в районе Шейх Джаррах.

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израиль палестина иерусалим
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