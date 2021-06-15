Сирота в Тульской области получит квартиру после вмешательства прокуратуры

Тула, 15 июня. Сироте из Тульской области пришлось отстаивать свое право на жилье с помощью прокуратуры. Восстановить справедливость удалось лишь после обращения в надзорный орган.

Как оказалось, девушка осталась без попечения родителей. В связи с этим имелись основания на получение квартиры после достижения совершеннолетнего возраста. При этом она находилась в списке граждан, претендующих на предоставление места для проживания. Но жилищные права девушка так и не смогла реализовать. Квартиру она не получила.

«В целях восстановления нарушенных прав заявительницы прокурор города Донского направил в суд иск об обязании министерства труда и социальной защиты Тульской области предоставить нуждающейся в улучшении жилищных условий гражданке благоустроенное жилое помещение, который рассмотрен и удовлетворен», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Теперь исполнение решения суда о предоставлении квартиры находится на контроле надзорного органа.

Ранее ФАН сообщал о выявленном правоохранителями в Туле случае истязания ребенка. Над мальчиком издевалась его приемная семья.