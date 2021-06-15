Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 16:08
16:06
Происшествия
Смерть рабочего на улице Академика Королева наступила в процессе монтажа лифта
16:06
Общество
Добровольцы спасли оставшихся без связи школьников на реке под Рязанью
16:05
Происшествия
Погибший в доме на северо-востоке Москвы оказался лифтером
16:01
Происшествия
СК проведет проверку после падения лифта с рабочим на северо-востоке Москвы
16:01
Весь мир
Власти Техаса опасаются повторения блэкаута из-за жары
16:00
Общество
Вирусолог Аграновский пояснил, как россиянам подготовиться к прививке от COVID-19
16:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: жизнь в США глазами русской эмигрантки
15:59
Шоу-бизнес
Заразившегося коронавирусом рэпера T-Killah выписали из больницы
15:58
Интервью
Ренат Агзамов: Бокс воспитал во мне характер и желание побеждать
15:57
Общество
Госдума одобрила запрет на приобретение оружия до 21 года
Все новости

Сирота в Тульской области получит квартиру после вмешательства прокуратуры

Общество
Сирота в Тульской области получит квартиру после вмешательства прокуратуры
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Тула, 15 июня. Сироте из Тульской области пришлось отстаивать свое право на жилье с помощью прокуратуры. Восстановить справедливость удалось лишь после обращения в надзорный орган.

Как оказалось, девушка осталась без попечения родителей. В связи с этим имелись основания на получение квартиры после достижения совершеннолетнего возраста. При этом она находилась в списке граждан, претендующих на предоставление места для проживания. Но жилищные права девушка так и не смогла реализовать. Квартиру она не получила.

«В целях восстановления нарушенных прав заявительницы прокурор города Донского направил в суд иск об обязании министерства труда и социальной защиты Тульской области предоставить нуждающейся в улучшении жилищных условий гражданке благоустроенное жилое помещение, который рассмотрен и удовлетворен», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Теперь исполнение решения суда о предоставлении квартиры находится на контроле надзорного органа.

Ранее ФАН сообщал о выявленном правоохранителями в Туле случае истязания ребенка. Над мальчиком издевалась его приемная семья.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сирота в Тульской области получит квартиру после вмешательства прокуратуры
суд тульская область квартира прокуратура сирота
Комментировать
Эксклюзив
Смерть рабочего на улице Академика Королева наступила в процессе монтажа лифта
Смерть рабочего на улице Академика Королева наступила в процессе монтажа лифта
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 136516 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 54381 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 45651 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 35200 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Политика 33652 12 июня 2021
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Рейтинг@Mail.ru