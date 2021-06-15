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МЧС предупредило об опасности появления смерчей на Черноморском побережье

Общество
МЧС предупредило об опасности появления смерчей на Черноморском побережье
pixabay.com  /  pixabay.com

Краснодар, 15 июня. Ученые МЧС предупредили россиян об образовании смерчей на территории Черноморского побережья.

По словам специалистов, появление такого опасного природного явления возможно из-за сложившихся в регионе погодных условий. Смерчи уже наблюдались на побережье Сочи 6 и 7 июня этого года.

Ранее в Ростуризме рассказали о максимальной загрузке курортов на Черном море. Глава ведомства Зарина Догузова отметила, что в ближайшее время планируется построить не менее 20 тыс. номеров для туристов.

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мчс черное море смерчи
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