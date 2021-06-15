МЧС предупредило об опасности появления смерчей на Черноморском побережье

Краснодар, 15 июня. Ученые МЧС предупредили россиян об образовании смерчей на территории Черноморского побережья.

По словам специалистов, появление такого опасного природного явления возможно из-за сложившихся в регионе погодных условий. Смерчи уже наблюдались на побережье Сочи 6 и 7 июня этого года.

Ранее в Ростуризме рассказали о максимальной загрузке курортов на Черном море. Глава ведомства Зарина Догузова отметила, что в ближайшее время планируется построить не менее 20 тыс. номеров для туристов.