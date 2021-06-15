Баранец призвал Москву «не поскальзываться на шкурочке гнилого американского банана»

Москва не должна позволить Вашингтону одурачить себя, как это часто раньше бывало. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Издание Defense News со ссылкой на источники в высших эшелонах власти США и Европы рассказало о планах Североатлантического альянса отказаться от развертывания ядерных ракет наземного базирования в Европе. Таким образом, страны НАТО якобы хотят снизить напряженность в отношениях между Россией и Западом и задать отправную точку для диалога по вопросам контроля над вооружениями на саммите Байден-Путин в Женеве 16 июня.

«В Европе находится пять американских баз с атомными ракетами, — заметил Баранец. — На них расположено порядка 150 ядерных боезарядов — и вот все это США готовы убрать якобы ради снижения напряженности в отношениях с Москвой. Но это обман! Мышеловка! Мошеннический ход!»

По словам военного обозревателя «Комсомольской правды», даже убрав «такие ракеты», американцы не дают гарантии, что в их пусковых установках в системе ПРО однажды окажутся не оборонительные «противоракеты», а наступательные — с ядерным боезарядом.

«В Вашингтоне, очевидно, думают, что мы простачки, неспособные понять их сложную карточную игру, — усмехнулся эксперт. — Они ошибаются!»

Федеральное агентство новостей /

Собеседник ФАН убежден, что, если даже Москва и согласится на подобные «уступки», она добавит массу дополнительных опций: например, потребует периодически допускать российских специалистов «и на пусковые установки, и на склады».

«Ведь то, что мы сейчас наблюдаем, это самый настоящий «ядерный блеф», — заявил Баранец. — Итак, НАТО выступила с этой якобы мирной инициативой — а как же иначе, ведь так они заботятся о мире в Европе! Но таким образом они «закатываются» на территорию России: ведь по логике вещей, по «совести», мы должны ответить услугой на услугу! Нам скажут: «вот мы убрали ракеты с континента, а теперь вы, русские, делайте то же самое!». Таким образом, мы будем вынуждены вывести все наши силы ядерного реагирования за Урал!»

По мнению военного обозревателя «Комсомольской правды», в мире началась хитрая стратегическая игра, в которой «россияне не должны показать себя лопоухими».