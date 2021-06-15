Итоги дебатов: читатели ФАН не поддержали запрет гражданам России владеть оружием

Дебаты «Слово против слова» на тему «Нужно ли запрещать гражданам России владеть оружием?» прошли 4 июня в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

В студии сошлись главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин. Именно между ними произошла словесная баталия, которая была крайне жаркой. Заметим, что Чебыкин выступает за серьезное ограничение в части, касающейся гражданского оружия, а Дегтярев занимает противоположную точку зрения.

В ходе дебатов каждый из оппонентов отстаивал свою позицию, приводя весомые аргументы. Обсуждение темы шло в три этапа: вопросы от ведущего, вопросы участников друг другу и вопросы от журналистов. Читателям Федерального агентства новостей путем онлайн-голосования предстояло решить, кто из них был более убедительным. Для этого к статье был прикреплен опрос с именами оппонентов.

Федеральное агентство новостей /

Онлайн-голосование длилось почти неделю, с 4 июня по 15 июня. Вопрос владения оружием гражданами Российской Федерации достаточно острый, но более половины читателей — 58,33% — проголосовали за позицию, которой придерживается главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев. В свою очередь 16,67% читателей ФАН поддержали позицию Константина Чебыкина. Высокий процент и среди тех, кто считает, что выявить победителя так и не удалось — 25%. Несмотря на это, победителем дебатов «Слово против слова» стал Михаил Дегтярев.