Жители Китая назвали потрясающим интервью Путина американскому журналисту

Пекин, 15 июня. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому телеканалу NBC вышло потрясающим, как и ожидалось, заявили китайские пользователи Сети.

Читатели китайской газеты «Гуаньча» обратили внимание на спокойствие российского лидера во время разговора с журналистом. Они сравнили поведение главы государства с манерами президента США Джо Байдена.

«Посмотрите на спокойствие Путина, а затем обратите внимание на встревоженное и бледное лицо Байдена. Если их двоих сравнить, то это будет словно небо и земля!» — пояснил один из пользователей Сети.

Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Комментаторы обратили внимание и на пословицу, которую Путин использовал в своей речи. Журналист Кир Симмонс затронул тему нарушения прав человека. Глава российского государства напомнил о штурме Капитолия, заявив, что «нечего на зеркало пенять, когда рожа крива». Русская пословица вызвала восхищение у граждан КНР.

«Как и ожидалось от Путина! Потрясающе!», — подчеркнул один из комментаторов.

Ранее ведущий Владимир Соловьев указал на скрытую отсылку в беседе Путина с американским журналистом, понятную только носителям русского языка и культуры. Он обратил внимание, как глава государства процитировал строчку из стихотворения Роберта Рождественского «За того парня».