Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 16:07
16:05
Происшествия
Погибший в доме на северо-востоке Москвы оказался лифтером
16:02
Происшествия
Смерть рабочего на улице Академика Королева наступила в процессе монтажа лифта
16:01
Происшествия
СК проведет проверку после падения лифта с рабочим на северо-востоке Москвы
16:01
Весь мир
Власти Техаса опасаются повторения блэкаута из-за жары
16:00
Общество
Вирусолог Аграновский пояснил, как россиянам подготовиться к прививке от COVID-19
16:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: жизнь в США глазами русской эмигрантки
15:59
Шоу-бизнес
Заразившегося коронавирусом рэпера T-Killah выписали из больницы
15:58
Интервью
Ренат Агзамов: Бокс воспитал во мне характер и желание побеждать
15:57
Общество
Госдума одобрила запрет на приобретение оружия до 21 года
15:55
Технологии
Рогозин надеется договориться с NASA о продолжении работы МКС до 2030 года
Все новости

Жители Китая назвали потрясающим интервью Путина американскому журналисту

  /   Обновлено: 15 июня 2021 15:04
5715
Политика
Жители Китая назвали потрясающим интервью Путина американскому журналисту
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Пекин, 15 июня. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому телеканалу NBC вышло потрясающим, как и ожидалось, заявили китайские пользователи Сети.

Читатели китайской газеты «Гуаньча» обратили внимание на спокойствие российского лидера во время разговора с журналистом. Они сравнили поведение главы государства с манерами президента США Джо Байдена.

«Посмотрите на спокойствие Путина, а затем обратите внимание на встревоженное и бледное лицо Байдена. Если их двоих сравнить, то это будет словно небо и земля!» — пояснил один из пользователей Сети.

Жители Китая назвали потрясающим интервью Путина американскому журналисту
Global Look Press  / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Комментаторы обратили внимание и на пословицу, которую Путин использовал в своей речи. Журналист Кир Симмонс затронул тему нарушения прав человека. Глава российского государства напомнил о штурме Капитолия, заявив, что «нечего на зеркало пенять, когда рожа крива». Русская пословица вызвала восхищение у граждан КНР.

«Как и ожидалось от Путина! Потрясающе!», — подчеркнул один из комментаторов.

Ранее ведущий Владимир Соловьев указал на скрытую отсылку в беседе Путина с американским журналистом, понятную только носителям русского языка и культуры. Он обратил внимание, как глава государства процитировал строчку из стихотворения Роберта Рождественского «За того парня».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Жители Китая назвали потрясающим интервью Путина американскому журналисту
путин китай интервью
Комментировать
Эксклюзив
Смерть рабочего на улице Академика Королева наступила в процессе монтажа лифта
Смерть рабочего на улице Академика Королева наступила в процессе монтажа лифта
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 136516 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 54381 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 45651 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 35200 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Политика 33652 12 июня 2021
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Рейтинг@Mail.ru