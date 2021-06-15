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Пожар на территории челябинского комбината удалось локализовать

Происшествия
Пожар на территории челябинского комбината удалось локализовать
Федеральное агентство новостей

Челябинск, 15 июня. Спасателям удалось локализовать пожар на территории Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), сообщили в региональном главке МЧС.

Площадь возгорания составила 3,7 тыс. кв. м. Работы на месте ЧП продолжаются. Причины произошедшего выясняют специалисты.

Огонь охватил склад на территории ЧЭМК, обрушилась кровля. Из подвального помещения эвакуировали пять человек, еще 20 были выведены через главный вход. К тушению были привлечены два звена газодымозащитной службы и пожарный поезд. Ситуация осложнялась высокой температурой горения.

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