Жириновский жестко одернул не привившихся от COVID-19 депутатов Госдумы

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил ФАН, что Госдума сняла с повестки внесение вакцинации от COVID-19 в Национальный календарь прививок.

«Мы сняли закон, связанный с процедурой проведения работы на удаленке. Испугались, что это будет узаконено. На самом деле, в законе шла речь о тех, кто определяет перевод части сотрудников на дистанционную работу. Теперь сняли с рассмотрения в Госдуме проект закона о внесении вакцины от коронавируса в Национальный календарь прививок», — пояснил политик.

Жириновский напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин в связи с резким ухудшением ситуации по заболеваемости коронавирусом объявил в столице выходные дни с 15 по 19 июня. Лидер фракции ЛДПР уточнил, что градоначальник, по сути, формализовал то же самое: если бы «изоляция» была внесена в календарь, люди бы испугались.

«Те, кто отказываются от прививок, ставят свою жизнь в опасность. У нас с высоких трибун говорят: «Вакцина — добровольно!» Вот и получили: добровольно большинство не хотят делать. Если бы у нас (ЛДПР. — Прим. ФАН) были рычаги власти, уже бы все сделали — не 60% или 70%, а 100%! И все ограничения были бы сняты, все бы спокойно отдыхали», — подчеркнул политический деятель.

Парламентарий провел параллели между техосмотром и диспансеризацией: периодическая диспансеризация для граждан обязательна, она столь же важна, как и техосмотр для авто. Чем чаще граждане показываются врачам, тем быстрее выявляется начало заболевания. Многие не хотят проверяться — и тем самым повышают для себя риск заболеть и умереть.

«Мы опять опаздываем с введением заинтересованности для проведения прививок. Автомобили будем разыгрывать, квартиры… А можно было это три месяца назад сделать. Тенденция видна была! В Госдуме я первый сделал прививку, 10 месяцев назад. Половина депутатов переболели. Какая ответственность может быть у людей, отвечающих за бюджет и принятие законов, если они собственное здоровье не хотят защитить? Три человека (среди депутатов. — Прим. ФАН) умерли!» — обратил внимание Жириновский.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Политик подверг критике условия, в которых работает нижняя палата парламента. Он назвал это позором и заявил, что в условиях пандемии помещение совершенно не годится для работы. Журналисты, депутаты и посетители стоят в коридоре.

«В зале все упираются друг в друга, дышат. Какие полтора метра дистанции?! У нас 400 человек присутствуют. Отвратительно! А должно быть 15-20 человек!» — заявил лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский также раскритиковал открытие авиасообщения России с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией и Албанией. Он предположил, что новую порцию вируса в Россию могли привезти наши чиновники из Индии, где сейчас огромное количество заболевших. По мнению политика, подобное недопустимо: авиакомпании зарабатывают, а потом огромные деньги тратятся на дополнительные выходные для Россиян.

Ранее власти Москвы объявили нерабочими дни с 15 по 19 июня. Также была дана рекомендация работодателям с 13 июня перевести на удаленный режим как можно больше сотрудников, не привившихся от коронавирусной инфекции.