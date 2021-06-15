Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 16:07
16:05
Происшествия
Погибший в доме на северо-востоке Москвы оказался лифтером
16:02
Происшествия
Смерть рабочего на улице Академика Королева наступила в процессе монтажа лифта
16:01
Происшествия
СК проведет проверку после падения лифта с рабочим на северо-востоке Москвы
16:01
Весь мир
Власти Техаса опасаются повторения блэкаута из-за жары
16:00
Общество
Вирусолог Аграновский пояснил, как россиянам подготовиться к прививке от COVID-19
16:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: жизнь в США глазами русской эмигрантки
15:59
Шоу-бизнес
Заразившегося коронавирусом рэпера T-Killah выписали из больницы
15:58
Интервью
Ренат Агзамов: Бокс воспитал во мне характер и желание побеждать
15:57
Общество
Госдума одобрила запрет на приобретение оружия до 21 года
15:55
Технологии
Рогозин надеется договориться с NASA о продолжении работы МКС до 2030 года
Все новости

Жириновский жестко одернул не привившихся от COVID-19 депутатов Госдумы

Общество
Жириновский жестко одернул не привившихся от COVID-19 депутатов Госдумы
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил ФАН, что Госдума сняла с повестки внесение вакцинации от COVID-19 в Национальный календарь прививок.

«Мы сняли закон, связанный с процедурой проведения работы на удаленке. Испугались, что это будет узаконено. На самом деле, в законе шла речь о тех, кто определяет перевод части сотрудников на дистанционную работу. Теперь сняли с рассмотрения в Госдуме проект закона о внесении вакцины от коронавируса в Национальный календарь прививок», — пояснил политик.

Жириновский напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин в связи с резким ухудшением ситуации по заболеваемости коронавирусом объявил в столице выходные дни с 15 по 19 июня. Лидер фракции ЛДПР уточнил, что градоначальник, по сути, формализовал то же самое: если бы «изоляция» была внесена в календарь, люди бы испугались.

«Те, кто отказываются от прививок, ставят свою жизнь в опасность. У нас с высоких трибун говорят: «Вакцина — добровольно!» Вот и получили: добровольно большинство не хотят делать. Если бы у нас (ЛДПР. — Прим. ФАН) были рычаги власти, уже бы все сделали — не 60% или 70%, а 100%! И все ограничения были бы сняты, все бы спокойно отдыхали», — подчеркнул политический деятель.

Парламентарий провел параллели между техосмотром и диспансеризацией: периодическая диспансеризация для граждан обязательна, она столь же важна, как и техосмотр для авто. Чем чаще граждане показываются врачам, тем быстрее выявляется начало заболевания. Многие не хотят проверяться — и тем самым повышают для себя риск заболеть и умереть.

«Мы опять опаздываем с введением заинтересованности для проведения прививок. Автомобили будем разыгрывать, квартиры… А можно было это три месяца назад сделать. Тенденция видна была! В Госдуме я первый сделал прививку, 10 месяцев назад. Половина депутатов переболели. Какая ответственность может быть у людей, отвечающих за бюджет и принятие законов, если они собственное здоровье не хотят защитить? Три человека (среди депутатов. — Прим. ФАН) умерли!» — обратил внимание Жириновский.

Жириновский жестко одернул не привившихся от COVID-19 депутатов Госдумы
duma.gov.ru  / Государственная Дума РФ

Политик подверг критике условия, в которых работает нижняя палата парламента. Он назвал это позором и заявил, что в условиях пандемии помещение совершенно не годится для работы. Журналисты, депутаты и посетители стоят в коридоре.

«В зале все упираются друг в друга, дышат. Какие полтора метра дистанции?! У нас 400 человек присутствуют. Отвратительно! А должно быть 15-20 человек!» — заявил лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский также раскритиковал открытие авиасообщения России с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией и Албанией. Он предположил, что новую порцию вируса в Россию могли привезти наши чиновники из Индии, где сейчас огромное количество заболевших. По мнению политика, подобное недопустимо: авиакомпании зарабатывают, а потом огромные деньги тратятся на дополнительные выходные для Россиян.

Ранее власти Москвы объявили нерабочими дни с 15 по 19 июня. Также была дана рекомендация работодателям с 13 июня перевести на удаленный режим как можно больше сотрудников, не привившихся от коронавирусной инфекции.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жириновский жестко одернул не привившихся от COVID-19 депутатов Госдумы
госдума владимир жириновский вакцинация коронавирус
Комментировать
Эксклюзив
Смерть рабочего на улице Академика Королева наступила в процессе монтажа лифта
Смерть рабочего на улице Академика Королева наступила в процессе монтажа лифта
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 136516 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 54381 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 45651 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 35200 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Политика 33652 12 июня 2021
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Рейтинг@Mail.ru