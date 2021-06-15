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Спорт
РПЛ опубликовала полный календарь сезона-2021/2022
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РПЛ опубликовала полный календарь сезона-2021/2022

Спорт
РПЛ опубликовала полный календарь сезона-2021/2022
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Москва, 15 июня. Стал известен календарь чемпионата России по футболу сезона-2021/2022.

Пресс-служба РПЛ опубликовала календарь нового сезона. В первом туре чемпионата России по футболу действующий победитель турнира, петербургский «Зенит», в гостях сыграет с подмосковными «Химками». Столичный «Спартак», который стал серебряным призером РПЛ сезона-2020/2021, проведет первый матч в Казани против «Рубина», а занявший третье место «Локомотив» дома встретится с тульским «Арсеналом».

С календарем чемпионата России можно ознакомиться на официальном сайте организации. Перед началом турнира пройдет матч за Суперкубок страны. В Калининграде «Зенит» сыграет с «Локомотивом».

Ранее блогер Василий Уткин сравнил игру капитанов сборных России и Украины в первых матчах чемпионата Европы по футболу. Турнир проходит с 11 июня по 11 июля.

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футбол календарь чемпионат россии рпл
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