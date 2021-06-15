Банги, 15 июня. Журналисты центральноафриканского издания Ndjoni Sango отметили нарочитое отсутствие объективного освещения касающихся ЦАР событий со стороны Международного французского радио (RFI).

В День России у посольства РФ в Париже прошла небольшая акция, собравшая 15 человек. Организаторами выступили Родриг Пруденс Майтэ, Аксим Сезер Оронинджи и Эрик Ле Паша Чиндеф. Они собрались, чтобы выступить против присутствия России в ЦАР и потребовать диалога правительства с остатками действовавших в стране вооруженных группировок.

Мероприятие планировалось заранее, поэтому отчет о нем немедленно появился на страницах RFI. Правда, в глазах журналистов полтора десятка человек превратились в крупную демонстрацию с множеством участников.

Примечательно, что в тот же момент рядом проходила более многочисленная акция, которую французские СМИ не заметили. Причиной, по всей видимости, стал тот факт, что стихийное мероприятие провели члены центральноафриканской диаспоры, которые видят положительное влияние России на стабилизацию обстановки в ЦАР и поэтому выступают с благодарностью в адрес Москвы.

Encore une tentative de la #France de saboter les activités de la #Russie en #Centrafrique a échoué. Aujourd'hui, une marche anti-russe était prévue à Paris, mais nos frères Centrafricains n'y sont pas venus. Ils ont organisé au contraire un rassemblement en soutien à la Russie. pic.twitter.com/xRh4fbl78N — Grégoire Cyrille Dongobada (@GDongobada) June 12, 2021

Рассуждая об этом событии, журналисты Ndjoni Sango отмечают непрофессионализм и отсутствие объективности со стороны французских коллег. В материале RFI не нашлось места не только справедливому освещению событий, но и упоминанию преступлений, которые на протяжении последнего десятилетия совершали действовавшие в ЦАР вооруженные группировки.

Из статьи во французском издании следует, что те люди, которые год за годом грабили и убивали население республики, являются чуть ли не образцом добродетели. Все внимание RFI сосредоточено исключительно на российских инструкторах, которые, кажется, виноваты даже в событиях, происходивших задолго до того, как Банги обратился к Москве за помощью.

Такая позиция свидетельствует о предвзятости издания и желании Франции удержать стремительно исчезающее влияние на ЦАР.

Ранее попытки RFI дискредитировать помощь российских инструкторов Центральноафриканской Республике высмеял руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.