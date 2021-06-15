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ЦБ РФ повысил курс доллара на 15 копеек

Экономика
ЦБ РФ повысил курс доллара на 15 копеек
pixabay.com

Москва, 15 июня. Банк России опубликовал официальные курсы иностранных валют на 16 июня. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Официальный курс доллара составляет 71,8318 рубля, что на 15,21 копейки выше предыдущего показателя. Евро при этом снизился на 11,64 копейки, до 87,2110 рубля.

Российская валюта продолжает укрепление на бирже. По состоянию на 14:16 доллар торгуется по 71,90 рубля, теряя 20 копеек к рублю. Евро также дешевеет. Стоимость денежной единицы ЕС составляет 87,13 рубля, что на 27 копеек ниже, чем на момент окончания предыдущей торговой сессии.

Рубль дорожает по отношению к основным мировым валютам на фоне роста котировок нефти. Кроме того, положительным фактором является грядущий саммит лидеров РФ и США в Женеве, который состоится 16 июня.

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